У оккупантов захлебывается наступление на Северодонецк, Попасную и Николаевку – Генштаб ВСУ

На 108 сутки героического противостояния Украинской нации подлому российскому военному вторжению отбиты атаки на Северодонецк, Вернополье, Попасную, Николаевку и ряд других населенных пунктов. Противнику приходится заниматься усилением группировки вводом в операцию подразделений резерва.
Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба ВСУ.
Донбасс
На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки. Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли.
На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы наших позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудары близ Покровского.
В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.
В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.
Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и выявления системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки. В результате противник с потерями отошел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.
Враг наступает в районе Ныркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось – оккупанты вынуждены были отойти после меткого попадания наших воинов.
Другие направления
На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское Сумской области.
На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянки, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.
На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы.
Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.
Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снегиревки и Тополиного. На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не отмечено.
Потери
- В целях организации медобеспечения российских войск на Слобожанском направлении силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург, РФ дополнительно разворачивается полевой госпиталь в Шебекино Белгородской области.
- В целом, по состоянию на утро 11 июня 2022 года оккупанты потеряли в Украине 32 050 личного состава. ВСУ оставили захватчиков без 1419 танков и 579 беспилотников.
- Очередной перехват СБУ свидетельствует, что оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом, вместо обещанных почестей. Погибших хоронят в закрытых гробах, чтобы не шокировать соотечественников полуразложившимися трупами, с запозданием доставленными из Украины.
- К сожалению, погибают и защитники Украины. В начале апреля офицер-пограничник Игорь Дашко взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"