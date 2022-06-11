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У оккупантов захлебывается наступление на Северодонецк, Попасную и Николаевку – Генштаб ВСУ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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11 июня, 19:21
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Противник продолжает бросать в бой все новые и новые резервы
Отбиты десятки атак противника / Коллаж "Сегодня"
Отбиты десятки атак противника / Коллаж "Сегодня"

На 108 сутки героического противостояния Украинской нации подлому российскому военному вторжению отбиты атаки на Северодонецк, Вернополье, Попасную, Николаевку и ряд других населенных пунктов. Противнику приходится заниматься усилением группировки вводом в операцию подразделений резерва.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба ВСУ.

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Донбасс

На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки. Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы наших позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудары близ Покровского.

В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.

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В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и выявления системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем недалеко от Владимировки. В результате противник с потерями отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки.

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Враг наступает в районе Ныркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось – оккупанты вынуждены были отойти после меткого попадания наших воинов.

Другие направления

На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, российские оккупанты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянки, Циркуны и Верхний Салтов. Нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы.

Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли. При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снегиревки и Тополиного. На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не отмечено.

Потери

  • В целях организации медобеспечения российских войск на Слобожанском направлении силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург, РФ дополнительно разворачивается полевой госпиталь в Шебекино Белгородской области.
  • В целом, по состоянию на утро 11 июня 2022 года оккупанты потеряли в Украине 32 050 личного состава. ВСУ оставили захватчиков без 1419 танков и 579 беспилотников.
  • Очередной перехват СБУ свидетельствует, что оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом, вместо обещанных почестей. Погибших хоронят в закрытых гробах, чтобы не шокировать соотечественников полуразложившимися трупами, с запозданием доставленными из Украины.
  • К сожалению, погибают и защитники Украины. В начале апреля офицер-пограничник Игорь Дашко взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику.

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ББМ
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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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