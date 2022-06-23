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У ЗСУ, крім Кримського мосту, може з'явитися друга ціль – Жданов

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 21:02
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За словами військового експерта, Генштаб розглядатиме доцільність удару по бухті
Олег Жданов розповів, що українські воїни можуть ударити по бухті в Севастополі. Фото: колаж "Сьогодні"
Олег Жданов розповів, що українські воїни можуть ударити по бухті в Севастополі. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України розглядатимуть можливість знищення Чорноморського флоту Росії. Він розташований у бухті окупованого Севастополя.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на YouTube-каналі.

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За його словами, Генштаб розглядатиме доцільність удару по бухті та Кримському мосту.

"Севастополь потрапляє в зону дії ракетних комплексів "Гарпун" і я не виключаю таку можливість, що може бути прийнято рішення – в Севастополі, або на рейді, або на бухті може бути завдано удару по Чорноморському флоту. Особливо, коли йде завантаження ракет "Калібр" на борт і підводних човнів. До речі, в надводному положенні вони завантажуються ракетами біля відкритих пірсів. Не заходять в грот. Потім ці ракети вбивають наших громадян", – заявив військовий експерт.

Жданов вважає, що при можливості буде розглянуто питання і, можливо, ЗСУ завдадуть удару.

"Нехай хоча б підуть на завантаження цих ракет в Новоросійськ. Туди ми, на жаль, не дістаємо, хоча, може бути, поки", – додав він.

Точний удар по "Москві" позбавив весь Чорноморський флот Росії захисту ППО

Знищення флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" виявилося не просто частковою сатисфакцією за вторгнення на територію України, а й великою військовою перемогою, здатною суттєво послабити супротивника. Про це написала британська газета The Telegraph.

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За словами військового аналітика, корабель ніс 16 крилатих ракет, і його виведення з бойового складу значно знизить вогневу міць Росії в Чорному морі. Також без крейсера "Москва" чорноморський флот Росії стане дуже вразливим для ракет і безпілотників супротивника, оскільки він був єдиним російським кораблем, оснащеним системами ППО великого радіусу дії у вигляді С-300Ф.

Видання пише, що втрата "Москви" не повністю змінила домінування російського флоту в Чорному морі. У Росії все ще набагато більше і краще озброєних кораблів на театрі військових дій, ніж у України, яка втратила майже весь свій флот у Криму 2014 року. Але Україна зараз розвіяла міф про непереможність Росії на морі так само впевнено, як і українська армія на суші.

"Тепер ясно, що російські кораблі не можуть діяти безкарно; що Україна має потужнішу берегову оборону, ніж багато хто думав; і що висадка морського десанту тепер може бути абсолютно неможливою", – резюмує The Telegraph.

Раніше ми розповідали, що в анексованому Росією Севастополі на 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту РФ стоять на ремонті три великі десантні кораблі проєкту 775. Один із них – "Азов", назви двох інших невідомі.

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Крім того, Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Це "основна кишка" підтягування резервів РФ. Тому щойно обріжеться "ця кишка", в Росії почнеться паніка.

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