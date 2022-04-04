"Удари наносяться хаотично, логіки немає". Кім назвав кількість постраждалих у Миколаївській області

Ворог обстрілює лікарні, дитячі будинки та адміністративні будівлі

Віталій Кім назвав число постраждалих у Миколаївській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині за час бойових дій постраждали 620 громадян, загинула 161 особа, у тому числі 6 дітей. Удари по Миколаєву завдаються без будь-якої логіки.

Про це на брифінгу в Медіа-центр України повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Він уточнив, що внаслідок ракетного обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 36 людей, травмовано 34 особи. Зруйновано та пошкоджено понад 2 тисячі житлових будинків та громадських споруд.

"Вчора завдано удару по двох лікарнях, дитячому будинку та лабораторному центру. Удари хаотичні, логіки немає", – розповів Кім.

Гуманітарна обстановка

Ситуація складна лише у містах на лінії фронту. В основному працюють аптеки та магазини. За час війни роздали вже понад 680 тонн гумдопомоги.

Станом на 1 квітня з області евакуйовано 9 тисяч 840 осіб. У межах області в безпечніші райони евакуйовано близько 2 тисяч осіб, половина з них – діти.

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У Миколаєві збільшилася кількість обстрілів

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей. Відповідне відеозвернення Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.

"У нас збільшилася кількість обстрілів, щоразу щось стріляють, хочуть нас злякати. Нічого не вийде, багато хто зараз повертається до міста. Все гаразд, працюємо. Пізніше буде ще краще", – сказав Кім.

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