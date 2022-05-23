Кононенко, Гонтарева, Кузяра – кого намагався здати Медведчук

Не всі прізвища топових чиновників часів Порошенка досі слухняні. Ми вирішили нагадати про ще нещодавно впливових людей все найважливіше, що відомо

Одним із учасником схеми, за словами Медведчука, був чинний тоді голова СБУ Василь Грицак. Фото: колаж "Сьогодні"

Затриманий 12 квітня нардеп Віктор Медведчук дав свідчення проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Він розповів про його участь у закупівлі палива з Росії та вугілля у так званих "ЛНР" та "ДНР". Медведчук також нагадав про наближених до екс-гаранту чиновників, які, за його словами, брали участь у реалізації злочинної схеми. Назвав конкретні прізвища: Кононенко, Кузяра, Демчишин та інші. Сайт "Сегодня" вирішив нагадати, хто ці люди, як вони пов'язані із Порошенком.

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За словами Медведчука, Порошенко, за допомогою своїх підлеглих, організував вигідну схему. Фото: ЕРА

Володимир Демчишин

У 2008 році Володимир Демчишин працював директором одного з відділів фірми Investment Capital Ukraine (Інвестаційний капітал України), гендиректором якої була майбутня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва.

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За даними ЗМІ, ця компанія займалася продажем активів Петра Порошенко, після обрання його президентом України. І, нібито, саме за "якісну" роботу в компанії Демчишина призначили спочатку головою Нацкомісії з питань енергетичних комплексів.

"До Демчишина цю посаду обіймав міністр Продан, який не погоджувався зі схемою купівлі вугілля на Донбасі. Більше того, протистояв і відстоював схему купівлі південноафриканського вугілля, яка була системною на той час в Україні, і на думку експертів, була більш вигідною та якіснішою. Демчишин, який прийшов на зміну неслухняного Продана, робив все необхідне, щоб ця схема працювала як годинник" , – розповів Медведчук.

Володимир Демчишин робив усе, щоб схема працювала як годинник. Фото: zn.ua

За його словами, саме Демчишин призначав на посади керівників "Луганськвугілля" та шахти ім. Кисельова представників неконтрольованих територій, а також реєстрував ці шахти для того, щоб ці ланки були зручними як для постачання, так і реалізації вугілля.

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До речі, з приходом Порошенка до влади, свій пост отримав не тільки Демчищин, але і його колишня керівниця Валерія Гонтарева.

Валерія Гонтарєва

Валерія Гонтарева очолила Нацбанк через 12 днів після інавгурації президента Порошенка. Вона з початку 90-х років оберталася у ділових колах, близьких до Порошенка.

Гонтарева також супроводжувала угоду з продажу банку "Мрія", який належав Порошенку. У 2006 році фінустанова була продана російському банку "ВТБ".

Валерія Гонтарева з початку 90-х років оберталася у ділових колах, близьких до Порошенка / Фото: прес-центр НБУ

Крім цього, Гонтарева курирувала угоди корпорації Roshen, що належить Порошенку, щодо залучення фінансування для розвитку бізнесу в Росії, а також займалася питаннями повернення з бюджету ПДВ за експорт товарів.

За даними Медведчука, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, як учасниця "вугільної схеми", мала відкрити рахунки на неконтрольованій території в Донецьку та Луганську. Такий підхід був прозорим, він саме так анонсувався. Але Медведчук вважав, що Гонтарєва мала провалити безготівкові розрахунки. Саме в цьому була її роль.

"Суть зводилася до того, що за безготівковим виробництвом оплати все виглядало б більш ефективним і прозорим у плані можливості усунути будь-які корупційні дії. Проте Гонтарева, яка взялася за виконання цього завдання, чомусь через кілька днів відмовилася, оскільки вважала, що це є неможливим" , – стверджує Медведчук.

Василь Грицак

Ще одним учасником схеми, за словами Медведчука, був Василь Грицак. 7 липня 2014 року указом президента Петра Порошенка Грицака було призначено першим заступником голови СБУ та керівником антитерористичного центру при СБУ. 2 липня 2015 року Грицак став головою Служби безпеки України.

У 2015 році Василя Грицака було призначено головою СБУ. Фото: antikor.com.ua

Цікаво, що за призначення Грицака головою СБУ відмовлялася голосувати фракція "Самопоміч" через "корупційні питання".

"Грицак – це людина, про зв'язки якої з корупцією ходять легенди у всіх правоохоронних органах. Людина, яка відповідала за роботу СБУ в АТО, де, на жаль, корупція розцвіла та продовжує розквітати" , – заявив у 2015 році голова комітету Верховної Ради з боротьби з корупцією Єгор Соболєв .

Ймовірно, тому Медведчук особливо ретельно описує роль Грицака у схемі, пов'язаній із купівлею вугілля в ОРДЛО. Роль ця, за його словами, була пов'язана із передачею готівкової гривні сепаратистам. Готівка – це завжди корупція. Ну, майже завжди...

"Після того, як Гонтарева відмовилася відкрити рахунки на території Донецької та Луганської областей для безготівкових розрахунків, було прийнято рішення постачати туди гроші як оплату за вугілля через систему інкасації, тобто інкасувати гроші, перевозити їх з контрольованої на неконтрольовану територію, що здійснювалося СБУ та безпосередньо Василем Грицаком, який на той час був першим заступником голови СБУ та керівником АТО. Можливо, Гонтарева і зіграла на руку тому, щоб через інкасування грошей було легше "розраховуватися", оскільки готівка могла бути спрямована на наповнення корупційної складової" , – додав Медведчук.

Ігор Кононенко

За словами Медведчука, до схеми також причетний Ігор Кононенко, який був нардепом у 2014 році. Свого часу це ім'я стало загальним для всіх з оточення Порошенка, кого звинувачували у корупції.

Ігор Кононенко – старий товариш та багаторічний партнер з бізнесу Петра Порошенка. Під час його каденції обіймав посаду заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" у парламенті. Але часто його називали "сірим кардиналом" президента, одним із найвпливовіших людей країни, куратором ліквідації найбільших банків та постачання вугілля.

2018 року в Україні з'явилося нове держпідприємство – "Національна вугільна компанія". Як вважають деякі ЗМІ, одним із головних лобістів цього рішення був Ігор Кононенко. Держпідприємство об'єднувало всі 28 державних шахт в одну юрособу та створювало централізовану схему збуту вугілля.

За даними журналістів, вугільна галузь країни раніше була відкритою лише для сина екс-президента. Олександра Януковича та його наближених, але зі зміною влади вона залишилася такою ж непрозорою та перейшла під контроль заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка.

За Порошенка вугільна галузь України перейшла під контроль Ігоря Кононенка / Фото: Ураїнська правда

За словами Медведчука, за сприяння Кононенка у схемі закупівель вугілля в ОРДЛО був задіяний також бізнесмен Сергій Кузяра.

Сергій Кузяра

Сергій Кузяра у 2011 році був одним із топ-менеджерів старшого сина Віктора Януковича Олександра. Перебуваючи на посаді радника міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, працював на підприємствах Януковича-молодшого "Донбаський розрахунково-фінансовий центр" та "МАКО-холдинг".

2012 року Кузяра став власником компанії "Продакс", яка за рік виграла державних тендерів на суму понад 152 мільйони гривень. У 2019 році Кузяра входив до групи радників секретаря РНБО Олександра Данилюка з енергетичних питань.

Також Кузяру називають автором корупційної схеми – зі створення шахт-двійників. Вона полягає в тому, що на базі державного підприємства створюється однойменне ТОВ, яке працює на потужностях державної шахти. При цьому всі операційні витрати лягають на плечі державної шахти, що робить її збитковою. У 2003 році за такою схемою було створено ТОВ "Краснолиманська", яким володіли Кузяра та Гуменюк. За кілька років за такою схемою із державної власності було виведено майже всі прибуткові державні шахти.

Сергій Кузяра був "вугільним менеджером" старшого сина Віктора Януковича Олександра

Раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявляла, що Кузяра мав давні зв'язки у вугільній сфері, був особисто знайомий із головами "ДНР" та "ЛНР" та керівниками вугільних підприємств на непідконтрольній території.

"Він підшукував вугільні підприємства, організовував "зелений коридор" з Донецька та Луганська на підконтрольну Україні територію їхнім директорам для підписання документів, відкриття рахунків, реєстрації адрес тощо. Також він погоджував процес завантаження вугілля, його відправлення на іншу територію, контролював оплату бойовикам готівкою за такі послуги" , – казала Венедиктова.

Фактично Медведчук підтвердив слова Венедиктової, зазначивши, що до незаконного бізнесу його залучив друг Порошенко Ігор Кононенко.

"Саме Кононенко запропонував кандидатуру Кузяри для того, щоб організувати схему як закупівлі, так і транспортування, так і постачання вугілля в Україну". , – розповів Медведчук.

Володимир Зіневич

Засвітився у вугільній справі і колишній голова компанії "Укрінтеренерго" Володимир Зіневич . Однак він скоріше виявився не співучасником злочину, а потерпілим.

За Порошенка на нього було заведено кримінальну справу через контракт з англійською компанією Steel Mont про покупку "негорючого" вугілля з Південної Африки. Як заявили тоді в Генпрокуратурі, через підписання контракту державі було завдано збитків у розмірі 846 млн гривень.

"Зіневич купив вугілля поганої якості за завищеною ціною, яке не горіло в українських ТЕС" , – зазначили у відомстві.

Володимир Зіневич швидше виявився не співучасником злочину, а потерпілим / Фото: Ураїнська правда

За словами Медведчука, на Зіневича спеціально завели кримінальне провадження.

"За допомогою президента України, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ тиснули на керівника "Укрінтеренерго" Зіневича, дійшло до арешту, проводили у нього обшуки – з однією метою. Потрібно було припинення постачання південноафриканського вугілля. Це завдання, яке стояло перед правоохоронцями, це завдання, яке виконували за вказівкою президента Порошенка" , – підсумував Медведчук.

Інфографіка СБУ

У Порошенка всі зізнання Медведчука вже спростували

У партії "Європейська солідарність" закликають не довіряти свідченням Віктора Медведчука проти п'ятого президента Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві, яку очолювана Порошенком політсила оприлюднила на своєму сайті.

"Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий "заявляти" що завгодно про будь-кого. Це далеко не перші "сенсаційні" свідчення проти Порошенка, їх уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти. "Платою" за ці "показання" було переведення в кращі умови утримання та обіцянки обміну", – йдеться у заяві партії.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.

Також ми інформували про те, як у Порошенка відреагували на свідчення Медведчука.