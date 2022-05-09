Загроза ракетних обстрілів, підписання закону про ленд-ліз для України та інші події 9 травня

У понеділок, 9 травня, українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Це пов'язано з підвищеним ризиком обстрілів зі сторони російських окупантів. Також сьогодні президент США Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України, що дозволить спростити процедуру передачі озброєння Україні. Крім того, цього дня продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок нашої країни. Зокрема, евакуюватися можна буде потягом.
Українців попереджають про ймовірність збільшення обстрілів зі сторони РФ
Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає 9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.
"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст", — йдеться у повідомлення.
Українців закликають особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил комендантської години.
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Байден підпише закон про ленд-ліз для України
Офіційний представник Білого дому Джен Псакі розповіла, що президент США Джо Байден ухвалить закон, який дозволяє залучити програму ленд-лізу для України 9 травня. Це дозволить спростити процедуру передачі озброєння нашій країні.
"У цей день (понеділок, 9 травня – ред.) президент підпише Закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні – 2022", – сказала Псакі.
Законопроєкт про ленд-ліз та захист демократії в Україні було прийнято минулого місяця обома палатами Конгресу США. Сенат одноголосно підтримав документ 6 квітня, Палата представників проголосувала 28 квітня.
В Україні продовжиться евакуація населення з гарячих точок
"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. З 6 по 11 травня курсуватиме один маршрут.
Сьогодні вирушить потяг:
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів
В "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення може змінюватись.
Крім того, в Одесі через комендантську годину на добу тимчасово скасовано приміські потяги та потяги далекого сполучення.
"Нагадаємо, що в Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток та посвідчень", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Також протягом дії комендантської години у місті буде закрито залізничний вокзал станції Одеса-Головна.
У Херсоні запланували мітинг за Україну
У Херсоні 9 травня жителі міста збираються вийти на мітинг за Україну. Організатор акції — громадська організація "Жовта стрічка".
Сьогодні військові РФ планують пройтись вулицями Херсона і похвалитись, що вони "взяли місто". "Жовта стрічка" закликає містян показати російським військовим, що це не так.
"Єдине, що вони можуть взяти – це свої манатки і забиратись з ними до себе на "родіну". 9 травня вийди за Херсон – це все твоє. Зіпсуй перемогу орків та святкуй перемогу України! Кожен твій спротив наближає її!", — йдеться у дописі.
На мітинг пропонують вдягнути синьо-жовтий одяг, взяти державну символіку, і всюди розвішувати жовті стрічки, щоб "затопити вулиці хвилею патріотичних кольорів".
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