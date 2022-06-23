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Україна — кандидат до Євросоюзу. Реакція світових лідерів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 23:08
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Україну хочуть бачити в європейській сім'ї
Лідери підтримують Україну/Фото: Fabian Sommer/Getty Images, Daniel Pier/Getty Images, Thierry Monasse/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"
Лідери підтримують Україну/Фото: Fabian Sommer/Getty Images, Daniel Pier/Getty Images, Thierry Monasse/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Україна зробила величезний крок на вступ до Європейського Союзу. У четвер, 23 червня, Європейська комісія офіційно надала нашій країні статус кандидата в ЄС. Як відреагував світ на цю подію — читайте у матеріалі "Сьогодні".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Європейські лідери вже відреагували на надання Україні статусу кандидата в ЄС. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив публікацію у Twitter.

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"27 разів так! Сердечні вітання Україні та Молдові: Європейська Рада вітає двох нових кандидатів на вступ до ЄС. За хорошу співпрацю в європейській родині!", — написав Шольц.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що сьогодні "хороший день для Європи".

"Сьогодні хороший день для Європи. Вітання президенту Зеленському, президенту Санду та прем'єр-міністру Грузії. Ваші країни є частиною нашої європейської сім'ї. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів підтверджує це", — зазначила президентка Єврокомісії.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що Майбутнє України та ЄС — разом.

"Погоджено! Європейська комісія щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні – історичний крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Зеленського і Санду, а також народи України​ та Молдови​. Наше майбутнє – разом!", — написав Мішель.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Польський прем'єр Матеуш Моравецький теж висловив свої вітання Україні.

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"Україна отримала статус кандидата в ЄС. Це історичний день для Європи. Це великий момент для єдності Європи та захисту її фундаментальних цінностей. Боротьба за свободу України триває!", — написав Моравецький у Twitter.

Президент Франції Еммануель Макрон

Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу є сильним сигналом для Росії.

"Статус кандидата — це дуже сильний сигнал для Росії", — зазначив Макрон.

Він також підкреслив, що сьогодні було зроблено правильний політичний жест з боку сильної і єдиної Європи.

"Це буде довгий шлях, він буде вимогливим", — сказав французький лідер.

Він додав, що Україна, Молдова і Грузія мають все для того, щоб швидко просунутися в процесах європейської інтеграції.

Президент Литви Ґітанас Науседа

Литовський президент Ґітанас Науседа у Twitter написав, що надання Україні статусу кандидата в ЄС — це велика перемога.

"Велика перемога для України та для Європейського Союзу! Європейські лідери домовилися про надання статусу кандидата в ЄС для України. Дуже важливе і своєчасне рішення. Литва підтримуватиме Україну на її шляху до членства в ЄС", — написав Науседа.

Як відреагував президент Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський підтвердив здобуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

"Щойно отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога і відпочинемо. А може спочатку відбудуємо Україну і потім уже відпочинемо. Може навіть переможемо, відбудуємо і вступимо до ЄС, і потім вже відпочинемо. А може й не відпочинемо... Хоча, ні, діти образяться. Але ми обов'язково переможемо", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. Також ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.

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