Украина — кандидат в Евросоюз. Реакция мировых лидеров

Украину хотят видеть в европейской семье

Лидеры поддерживают Украину/Фото: Fabian Sommer/Getty Images, Daniel Pier/Getty Images, Thierry Monasse/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Украина сделала огромный шаг по вступлению в Европейский Союз. В четверг, 23 июня, Европейская комиссия официально предоставила нашей стране статус кандидата в ЕС. Как отреагировал мир на это событие читайте в материале "Сегодня".

Канцлер Германии Олаф Шольц

Европейские лидеры уже отреагировали на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц сделал публикацию в Twitter.

"27 раз да! Сердечные поздравления Украине и Молдове: Европейский Совет приветствует двух новых кандидатов на вступление в ЕС. За хорошее сотрудничество в европейской семье!", — написал Шольц.

27 mal Ja! Herzliche Glückwünsche an die #Ukraine und #Moldawien: Der Europäische Rat begrüßt zwei neue Beitrittskandidaten zur EU. Auf gute Zusammenarbeit in der europäischen Familie! #EUCO — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 23, 2022

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сегодня "хороший день для Европы".

"Сегодня хороший день для Европы. Поздравление президенту Зеленскому, президенту Санду и премьер-министру Грузии. Ваши страны являются частью нашей европейской семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров подтверждает это", — отметила президент Еврокомиссии.

Today is a good day for Europe.



Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe



Your countries are part of our European family.



And todays historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Президент Европейского Совета Шарль Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что Будущее Украины и ЕС — вместе.

"Согласовано! Европейская комиссия только что приняла решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня — исторический шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Зеленского и Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее — вместе!",- написал Мишель.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine and



Our future is together. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Польский премьер Матеуш Моравецкий тоже выразил свои поздравления Украине.

"Украина получила статус кандидата в ЕС. Это исторический день для Европы. Это величайший момент для единства Европы и защиты ее фундаментальных ценностей. Борьба за свободу Украины продолжается!", — написал Моравецкий в Twitter.

Ukraine has officially been granted EU candidate status. Its a great day for Europe – a historic moment for European unity and the defense of its values. The fight for freedom continues! — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 23, 2022

Президент Франции Эммануэль Макрон

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз является сильным сигналом для России

"Статус кандидата — это очень сильный сигнал для России", — отметил Макрон.

Он также подчеркнул, что сегодня был сделан правильный политический жест со стороны сильной и единой Европы.

"Это будет долгий путь, он будет требовательным", — сказал французский лидер.

Он добавил, что у Украины, Молдовы и Грузии есть все для того, чтобы быстро продвинуться в процессах европейской интеграции.

Президент Литвы Гитанас Науседа

Литовский президент Гитанас Науседа в Twitter написал, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС – это большая победа.

"Большая победа для Украины и для Европейского Союза! Европейские лидеры договорились о предоставлении статуса кандидата в ЕС для Украины. Очень важное и своевременное решение. Литва будет поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС", — написал Науседа.

Big victory for Ukraine and for the European Union!



European leaders agreed on providing candidate status for .



Very important and timely decision. Lithuania will support Ukraine on its way forward to membership. — Gitanas Nausda (@GitanasNauseda) June 23, 2022

Как отреагировал президент Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Только что получили кандидатство. Это победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом победим врага и будем отдыхать. А может быть, сначала отстроим Украину и потом уже отдохнем. Может, даже победим, отстроим и вступим в ЕС, и потом уже будем отдыхать. А может, и не будем отдыхать... Хотя, нет, дети обидятся. Но мы обязательно победим", — заявил Зеленский.

Напомним, что Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Также мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.