Україна почала переведення Збройних Сил на зброю НАТО – Кулеба

Міністр повідомив, що в Україну спочатку поїхали гаубиці, але "це лише початок"

Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ переходять на зброю НАТО. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні Сили України почали перехід на зброю та стандарти НАТО. Країна перейшла в нову фазу, про яку 2 місяці тому ніхто не замислювався.

Таку заяву зробив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Facebook.

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За його словами, все розпочалося з поодиноких кроків та рішень. Так, президент України Володимир Зеленський переконав Джо Байдена про важливість переходу країни на зброю НАТО.

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних Сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", – сказав Кулеба.

За його словами, в Україну спочатку поїхали гаубиці, але "це лише початок".

"До нас поїде набагато більше. Це – історичний момент" – додав Кулеба.

НАТО розділилося на дві частини у питанні війни в Україні

Країни НАТО, зіткнувшись із перспективою того, що війна в Україні може затягнутися надовго, розділилися у думках щодо подальшого розвитку конфлікту та своїх відносин з Росією.

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Країни Центральної Європи, такі як Польща та країни Балтії, хочуть повністю розірвати відносини з Москвою та спробувати поставити Росію на коліна. Вони побоюються, що перемога Росії може завдати серйозної шкоди європейській безпеці.

Але інші країни вважають, що Росію нелегко підкорити, що результат війни, найімовірніше, буде неприємним – виснажливе перемир'я, а не гучна перемога. За словами чиновників, такі країни, як Франція, Німеччина та Туреччина, хочуть підтримувати контакти з президентом Росії Володимиром Путіним, попри звинувачення у військових злочинах, скоєних його військами.

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