Украина начала перевод Вооруженных Сил на оружие НАТО – Кулеба

Министр сообщил, что в Украину сначала поехали гаубицы, но "это только начало"

Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ переходят на оружие НАТО. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные Силы Украины начали переход на оружие и стандарты НАТО. Страна перешла в новую фазу, о которой два месяца назад никто не задумывался.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

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По его словам, все началось с единичных шагов и решений. Так, президент Украины Владимир Зеленский убедил Джо Байдена о важности перехода страны на оружие НАТО.

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных Сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", – сказал Кулеба.

По его словам, в Украину сначала уехали гаубицы, но "это только начало".

"К нам поедет гораздо больше. Это исторический момент" – добавил Кулеба.

НАТО разделилось на две части в вопросе войны в Украине

Страны НАТО, столкнувшись с перспективой того, что война в Украине может затянуться надолго, разделились в мыслях о дальнейшем развитии конфликта и своих отношений с Россией

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Страны Центральной Европы, такие как Польша и страны Балтии, хотят полностью разорвать отношения с Москвой и попытаться поставить Россию на колени. Они опасаются, что победа России может нанести серьезный ущерб европейской безопасности.

Но другие страны считают, что Россию нелегко покорить, что исход войны, вероятнее всего, будет неприятным – изнурительное перемирие, а не громкая победа. По словам чиновников, такие страны как Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.

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