Україна назвала цілі санкцій проти РФ: перший – Путін

Також стало відомо, з якого питання ухвалить остаточне рішення Володимир Зеленський

Голова НАЗК розповів, що під санкції можуть потрапити учасники російського списку топ-100 від Forbes. / Фото: Forbes.ua, Колаж: Сьогодні

В Україні акцентували на тому, щоб врахувати кожного росіянина та білоруса, причетних до війни в Україні. Водночас потрібно якнайшвидше конфісковувати корпоративні права росіян у великому бізнесі

Про це повідомив в інтерв'ю Forbes голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков.

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"Мета санкцій – і це передбачено документами групи Єрмака-Макфола – зруйнувати адміністративну вертикаль у РФ. Тому пріоритетність накладання санкцій вибудована наступним чином: Путін – олігархи – чиновники найвищого рівня – органи "авторитарної інфраструктури": силовики, судді, прокурори тощо. Всього десять категорій", – розповів він.

За словами Новікова, один із критеріїв співучасті у війні – якщо компанія сплачує великі суми податків до бюджету РФ. Він зазначив, що в документах Єрмака-Макфола прямо йдеться про те, що під санкції можуть потрапити всі учасники російського списку топ-100 найбагатших від Forbes.

"Говорячи ширше, якщо великі російські бізнесмени хочуть зберегти хоч щось зі своїх активів, у них немає іншого виходу, окрім як публічно засудити війну та путінський режим та взяти участь в умовному "російському фонді покаяння" на відновлення України", – зазначив Олександр Новіков.

Крім цього, голова НАЗК заявив, що Україні потрібно якнайшвидше конфісковувати корпоративні права росіян у великому бізнесі – інакше "вони просто уб'ють їх і до того ж зашкодять нашій економіці".

Також він зазначив, що санкції будуть накладені на всіх російських олігархів і якщо вони не засудять публічно війну, президента Росії Володимира Путіна і не визнають територіальної цілісності України, включаючи Крим та Донбас, то втратять все майно в Євросоюзі.

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"Група Єрмака-Макфола незабаром напрацює рамки подальших дій підсанкціонованих осіб та можливу процедуру виходу з-під санкцій, у тому числі шляхом передачі коштів або активів у "фонд покаяння". Поки що ця ідея обговорюється. Остаточне рішення ухвалить президент України", – розповів голова НАЗК.

Зазначимо, що 9 червня Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Володимира Путіна, який із 24 лютого веде війну проти України.

Раніше "Сьогодні" повідомляло про те, що російський бізнесмен Михайло Фрідман, який потрапив під західні санкції, хоче отримати українське громадянство. Водночас на початку квітня США та Великобританія запровадили черговий пакет санкцій проти Росії та її громадян.