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Украина назвала цели санкций против РФ: первый – Путин

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 июня, 14:53
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Также стало известно, по какому вопросу примет окончательное решение Владимир Зеленский
Глава НАПК рассказал, что под санкции могут попасть участники российского списка топ-100 от Forbes.
Глава НАПК рассказал, что под санкции могут попасть участники российского списка топ-100 от Forbes. / Фото: Forbes.ua, Коллаж: Сегодня

В Украине акцентировали внимание на том, чтобы учесть каждого россиянина и белоруса, причастных к войне в Украине. При этом нужно как можно скорее конфисковывать корпоративные права россиян в крупном бизнесе.

Об этом сообщил в интервью Forbes глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

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Детали

"Цель санкций – и это предусмотрено документами группы Ермака-Макфола – разрушить административную вертикаль в РФ. Поэтому приоритетность наложения санкций выстроена следующим образом: Путин – олигархи – чиновники высшего уровня – органы "авторитарной инфраструктуры": силовики, судьи, прокуроры и т.д. Всего десять категорий", – рассказал он.

По словам Новикова, один из критериев соучастия в войне – если компания платит большие суммы налогов в бюджет РФ. Он отметил, что в документах Ермака-Макфола прямо говорится о том, что под санкции могут попасть все участники российского списка ТОП-100 самых богатых от Forbes.

"Говоря более широко, если крупные российские бизнесмены хотят сохранить хоть что-нибудь из своих активов, у них нет другого выхода, кроме как публично осудить войну и путинский режим и принять участие в условном "российском фонде покаяния" на восстановление Украины", – отметил Александр Новиков.

Кроме этого, глава НАПК заявил, что Украине нужно как можно скорее конфисковывать корпоративные права россиян в крупном бизнесе – иначе "они просто убьют их и к тому же навредят нашей экономике".

Также он отметил, что санкции будут наложены на всех российских олигархов и если они не осудят публично войну, президента России Владимира Путина и не признают территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс, то потеряют все имущество в Евросоюзе.

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"Группа Ермака-Макфола в ближайшее время наработает рамки дальнейших действий подсанкционных лиц и возможную процедуру выхода из-под санкций, в том числе путем передачи средств или активов в "фонд покаяния". Пока эта идея обсуждается. Окончательное решение примет президент Украины", – рассказал глава НАПК.

Отметим, что 9 июня Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Владимира Путина, который с 24 февраля ведет войну против Украины.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что российский бизнесмен Михаил Фридман, который попал под западные санкции, хочет получить украинское гражданство. При этом в начале апреля США и Великобритания ввели очередной пакет санкций против России и ее граждан.

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