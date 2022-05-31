Україна назвала головного по полонених загарбниках

Призначений начальник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Буданов очолив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова призначили начальником Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, затвердивши його постановою від 11 березня № 257.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Реклама

Зазначається, що основними завданнями Координаційного штабу є:

сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;

сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.

Процедура звернень для родичів військовополонених залишається незмінною. Звернутися на "Гарячу лінію" Національного інформаційного бюро можна за коротким номером 1648 або 380 44 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

Реклама

Читайте також: