Украина назвала главного по плененным захватчикам

Назначен начальник Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Буданов возглавил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назначен начальником Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Соответствующее решение принял Кабмин, утвердив его постановлением от 11 марта №257.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Отмечается, что основными задачами Координационного штаба являются:

содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;

содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других органов, органов местного самоуправления, военных формирований, образованных в соответствии с законами, правоохранительными органами и общественными объединениями по вопросам обращения с военнопленными;

определение путей и способов решения проблемных вопросов по обращению с военнопленными.

Для сбора и обобщения данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе – и среди мирного населения с обеих сторон военных действий в Украине действует Национальное информационное бюро.

Процедура обращений для родственников военнопленных остается неизменной. Обратиться на "Горячую линию" Национального информационного бюро можно по короткому номеру 1648 или 380 44 287-81-65 (для звонков из-за границы).

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