Україна не забиратиме Крим воєнним шляхом – Зеленський

Президент заявив, що наша країна точно хоче миру

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна не забиратиме Крим воєнним шляхом, оскільки там гинуть люди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам

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"Не забиратимемо"

За його словами, Україна точно хоче миру:

"Бо якби ми не хотіли, повірте, ми завтра були б у Криму. Якби в нас було зараз усе на рівні: "Війна! Уперед! Ми побігли, ура!". Та немає ніякого "Ура!". Ми на своїй території їх б'ємо. Один наш військовий б'є десять російських, бо ті не розуміють, що вони тут роблять. От і все. А ці точно знають, що його дружина зараз у Польщі десь там, із дитиною. Або у Волновасі, її вчора розчавили. Ось тому сил стільки у цього народу, не тому, що він особливий. А тому що трагедія у нас, і я намагаюся це пояснити".

Володимир Зеленський також заявив, що Україна не забиратиме воєнним шляхом Крим:

"Коли Росія каже: в документах має бути, що ви не будете воєнним шляхом забирати Крим... Та не будемо ми його забирати воєнним шляхом: людей шкода, наших шкода людей. Тому що підуть туди люди і гинуть. Та просто шкода".

Президент також зазначив, що Росія нічого не зробила в Криму за десять років:

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"Ви все одно нічого не зробили за ці десять років. Що там зроблено в Криму? Побудовані готелі як у Дубаях, чи що? Що там привнесено? Що на Донбасі? Арену можна було запустити? Просто пробили її снарядом, і вона стоїть. Так і неможливо це зробити, розумієте? Люди прийшли з іншою ідеологією".

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що президент Росії Володимир Путін готується заблокувати виїзд із тимчасово окупованого Криму для росіян, які нібито після вторгнення Росії в Україну хочуть залишити півострів.

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