Украина не будет забирать Крым военным путем – Зеленский

Президент заявил, что наша страна точно хочет мира

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Украина не будет забирать Крым военным путем, поскольку там будут погибать люди.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.

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"Не будем забирать"

По его словам, Украина точно хочет мира:

"Потому что если бы мы не хотели, поверьте, мы бы завтра были в Крыму. Если бы у нас было сейчас все на уровне: "Война! Вперед! Мы побежали, ура!". Да нет никакого "Ура!". Мы на своей территории их бьем. Один наш военный бьет десять российских, потому что те не понимают, что они тут делают. Вот и все. А эти точно знают, что его жена сейчас в Польше где-то там, с ребенком. Или в Волновахе, ее вчера раздавили. Вот поэтому сил столько у этого народа, не потому что он особенный. А потому что трагедия у нас, и я пытаюсь это объяснить".

Владимир Зеленский также заявил, что Украина не будет забирать военным путем Крым:

"Когда Россия говорит: в документах должно быть, что вы не будете военным путем забирать Крым… Да не будем мы его забирать военным путем: людей жалко, наших жалко людей. Потому что пойдут туда люди и будут погибать. Да просто жалко".

Президент также отметил, что Россия ничего не сделала в Крыму за десять лет:

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"Вы все равно ничего не сделали за эти десять лет. Что там сделано в Крыму? Построены отели как в Дубаях, или что? Что там привнесено? Что в Донбассе? Арену можно было запустить? Просто пробили ее снарядом, и она стоит. Да и невозможно это сделать, понимаете? Люди пришли с другой идеологией".

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что президент России Владимир Путин готовится заблокировать выезд из временно оккупированного Крыма для россиян, которые якобы после вторжения России в Украину хотят покинуть полуостров.

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