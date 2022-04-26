Україна засуджує спроби Росії втягнути Придністров'я у війну – МЗС

У міністерстві закликали до деескалації напруги

У МЗС наголосили, що продовжують уважно відстежувати ситуацію. / Фото: Колаж: Сьогодні, dw.com

Україна стурбована спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Республіки Молдова.

Про це повідомили в МЗС України.

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Ситуація в Придністров'ї

"Хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю т.зв. "міністерства державної безпеки", руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі у Тирасполі збіглися в часі із заявами російського військового командування про намір загарбати увесь південь України та встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови", – вказали в міністерстві.

Водночас там заявили, що Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також засуджує "відчайдушні спроби" втягнути Придністровський регіон Молдови в розв’язану Росією повномасштабну війну проти України.

Також у МЗС закликали до деескалації напруги та зазначили, що продовжують пильно відстежувати ситуацію:

"Збройні сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема і на Південнобузькому напрямку".

Нагадаємо, вранці 26 квітня в невизнаному Придністров'ї неподалік від кордону з Україною прогриміли вибухи. Обійшлося без постраждалих, однак було підірвано радіоцентр, який ретранслював російське радіо.

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