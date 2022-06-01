Україна побудує сучасну систему ППО — подробиці від Зеленського

Президент розповів, яка система підійде нашій країні

Зеленський відповів на запитання щодо української системи ППО / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна побудує сучасну систему протиповітряної оборони, яка буде міцнішою за ізраїльський "Залізний купол". Про це сказав президент України Володимир Зеленський у середу у ході спілкування по відеозв'язку з учнями Дрогобицького ліцею, які перебувають у Польщі. Він відповів на запитання одного з учнів.

"Буде побудована сучасна система ППО, навіть міцніша, ніж ізраїльська система "Залізний купол". Ізраїль — маленька країна, і їхня система нам не підходить, тому що у нас Київський регіон — як уся держава Ізраїль. Для нас дуже важливо збудувати сучасну універсальну систему протиповітряної оборони. Будуватимемо, хочеться швидше", — сказав він.

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Що таке "Залізний купол"

Система протиповітряної оборони Ізраїлю складається з радара та контрольного центру. Вони розпізнають ракети, що наближаються, і можуть за кілька секунд прорахувати їх траєкторію і ймовірну мету. Система відрізняється високою швидкістю роботи, яка дуже важлива через малу відстань між містами Ізраїлю та кордоном з сектором Газа. Час, який потрібно ракетам, щоб досягти мети, становить від 15 до 90 секунд.

Третім елементом системи ППО "Залізний купол" є установки для ураження ракет противника. У кожному блоці системи знаходиться від трьох до чотирьох таких установок, здатних випустити до 20 ракет. Ракета для перехоплення ворожої запускається лише тоді, коли система прораховує, що під прицілом житловий район. Ракета-перехоплювач не потрапляє безпосередньо в атакуючу ракету, а вибухає поруч з нею і в такий спосіб її знищує. Небезпеку становлять уламки обох ракет, які при цьому падають з неба.

За даними виробника, ізраїльського державного оборонного підприємства Rafael Defence Systems, кожна з установок здатна перехоплювати ракети з дальністю до 70 км і може забезпечити захист міста середньої величини. Виробник вказує, що ефективність роботи системи ППО "Залізний купол" досягає 90 відсотків. Крім системи ППО "Залізний купол", що призначена для перехоплення ракет середньої дальності, для оборони Ізраїлю використовуються й інші системи ППО.

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