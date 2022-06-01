Зеленський розповів, скільки своїх захисників щодня втрачає Україна

Найскладнішою залишається ситуація на Донбасі

Зеленський назвав втрати ЗСУ за добу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив нові дані про втрати українських військових на війні проти Росії. Щодня на фронті гинуть близько 60-100 захисників України. Ще півтисячі отримують поранення.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Newsmax.

Реклама

Він наголосив, що ситуація в столиці наразі спокійна, адже ЗСУ витіснили звідти ворога. Водночас, війна триває, а багато українських військових гинуть.

"Ситуація дуже складна, ми втрачаємо 60-100 солдатів на день убитими та близько 500 людей пораненими в бою. Тож ми тримаємо свої оборонні рубежі", – сказав Зеленський.

Президент додав, що наразі найскладніша ситуація на сході України.

Втрати української сторони

За час повномасштабної війни було лише два повідомлення від президента Володимира Зеленського про втрати українських військових.

Реклама

Так, 12 березня президент повідомив про 1300 загиблих захисників України.

А більш ніж через місяць, 16 квітня, Зеленський заявив, що загинули близько 2500-3000 українських військовослужбовців.

Водночас президент заявляв, що Україна "завдає окупантам таких втрат, яких вони і в страшному сні не бачили".

Реклама

Крім того, повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого загинули понад 500 військовослужбовців Національної гвардії. Ще майже 1700 нацгвардійців отримали поранення за цей час.

Зазначимо, що українська сторона не розкриває точної кількості загиблих українських військових.

Читайте також: