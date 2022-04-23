Україна зараз не готова до військового шляху деблокади Маріуполя – Зеленський

Для того, щоб звільнити Маріуполь від російських окупантів, наразі бракує засобів

Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова звільнити Маріуполь військовим шляхом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна поки не готова до військового розблокування Маріуполя. Військові, які заблоковані на "Азовсталі", це розуміють.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході пресконференції для українських та західних ЗМІ в Києві на станції метро.

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За словами президента, Україна має повне моральне право для проведення військових операцій з роблокування своїх міст. Однак для того, щоб врятувати Маріуполь, наразі бракує засобів.

"Маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте: щодо військового розблокування ми не готові", – сказав Зеленський.

Він додав, що командири українських військових, які далі контролюють "Азовсталь", розуміють, що звільнення міста від окупантів військовим шляхом наразі неможливе.

Розмови про деблокаду Маріуполя

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що контрнаступ українських військ для визволення Маріуполя від окупантів відбудеться з ймовірністю 101%.

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Він зазначив, що Київ досі сподівається звільнити Маріуполь політико-дипломатичним, а не військовим шляхом.

"Контрнаступ буде 101%. Питання лише в тому, коли це станеться і якими силами. Вирішуватиме це головнокомандувач Збройних сил України Залужний, який, можливо, прямо зараз запобігає ще 2 або 3 новим Маріуполям", – сказав Арестович.

Водночас військовий журналіст Владислав Селезньов переконаний, що повітряно-десантна операція наших військ над Маріуполем неможлива. Україні потрібне потужне озброєння.

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