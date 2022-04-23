Украина сейчас не готова к военному пути деблокады Мариуполя – Зеленский

Для того, чтобы освободить Мариуполь от российских оккупантов, пока не хватает средств

Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова освободить Мариуполь военным путем. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина пока не готова к военной разблокировке Мариуполя. Военные, которые заблокированы на "Азовстали", это понимают.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве, на станции метро.

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По словам президента, Украина имеет полное моральное право на проведение военных операций по работе своих городов. Однако для того, чтобы спасти Мариуполь, пока не хватает средств.

"Имеем большую надежду на то, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте: по военной разблокировке мы не готовы", – сказал Зеленьский.

Он добавил, что командиры украинских военных, которые дальше контролируют "Азовсталь", понимают, что освобождение города от оккупантов военным путем невозможно.

Разговоры о деблокаде Мариуполя

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступление украинских войск для освобождения Мариуполя от оккупантов состоится с вероятностью 101%.

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Он отметил, что Киев до сих пор надеется уволить Мариуполь политико-дипломатическим, а не военным путем.

"Контрнаступление будет 101%. Вопрос лишь в том, когда это произойдет и какими силами. Решать это будет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный, который, возможно, прямо сейчас предотвращает еще 2 или 3 новых Мариуполя", – сказал Арестович.

В то же время, военный журналист Владислав Селезнев убежден, что воздушно-десантная операция наших войск над Мариуполем невозможна. Украине нужно мощное вооружение.

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