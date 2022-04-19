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Україна зірвала важливий план РФ із найманцями – інсайд Геращенка

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 квітня, 22:45
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Набір найманців у Росії зірвано повністю завдяки роботі українських кібервійськ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Інформаційна зброя – сильніша за ядерну, а Україна, як свого часу Афганістан для "совка", стане цвяхом у труні Володимира Путіна та його режиму. Так, вважає радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко. Про це він розповів Наталії Влащенко спеціально для Youtube-каналу "Україна 24".

"Пропаганда сильніша за ядерну зброю", — заявив Антон Геращенко.

Він нагадав, що Гітлер через пропаганду об'єднав навколо себе німців, щоби ненавидіти інші народи.

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"У німців була ідея вбивати євреїв, а у росіян – українців, а після нас – казахів, естонців, латишів, поляків. Це нова версія нацизму, де росіяни нібито кращі за інших. Але, як показують результати роботи наших військових, наша зброя вбиває і росіян, і чеченців, і бурятів, і всіх, кого пропагандою путін направив помирати", — пояснив Геращенко.

Він вважає, що найважливішою інформаційною зброєю для українців за обставин, що склалися, є необхідність доносити правду про те, що дійсно відбувається в Україні.

"Головна правда полягає в тому, що тут окупантів убивають, безжально розриваючи на частини. Ми створили ряд Telegram-каналів, які цю інформацію доносять, і дякую Павлу Дурову, що не закриває їх. Щоправда, він і російські пропагандистські не закриває, ну то таке… Так от ми показуємо, як від росіян часто нічого не залишається", — розповів радник голови МВС.

Геращенко переконаний, що це працює на небажання росіян іти воювати.

"Можу сказати про практичну частину роботи українських кібервійськ. Повністю зірвано набір найманців. У РФ хотіли вербувати найманців за гроші воювати в Україні, бо без грошей воювати йти ніхто не хоче. Так ось у Придністров'ї, де було поставлено план у 15 тисяч найманців за 100 тисяч рублів, не прийшов взагалі ніхто", — прозвітував Антон Геращенко.

За його словами, схожа ситуація склалася та у Південній Осетії.

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"Там із 50 чи 70 тисяч всього населення воювати не захотів ніхто. А ті, кого пропагандисти сюди направили, за тиждень повернулися назад, бо зрозуміли, що в Україні на них чекає смерть", — підсумував Гращенко.

За словами радника голови МВС України, в Абхазії така сама ситуація. У Росії повністю зірвано набір найманців.

"Зараз студія пропагандистки Скабеєвої намагається закликати до мобілізації ще 300, 500, 700 тисяч чоловіків, але вони також будуть тут гинути. Нагадаю, саме Афганістан був одним із цвяхів у труну СРСР. Так і Україна стане серйозним фактором, який вжене в труну путіна і ту росію, яку він збудував", – не сумнівається Антон Геращенко.

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