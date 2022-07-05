Україна повернула 44 дитини, яких окупанти незаконно вивозили в РФ

Багато з повернутих – діти-сироти

В Україні розробляють зміни до механізму усиновлення дітей під час воєнного стану. / Фото: Колаж: Сьогодні,

У червні було повернуто 44 дитини, яких окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території (ТОТ) та в Росію.

Про це повідомило в Facebоok Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Повернення дітей

Більшість із повернутих – це діти-сироти або позбавлені батьківського піклування.

"Наразі Мінреінтеграції розробило спеціальний алгоритм – як поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини-сироти на ТОТ або до РФ", – йдеться в повідомленні.

Також уряд розробляє зміни в механізмі усиновлення дітей під час воєнного стану, що допоможе маленьким українцям, які втратили батьків, знайти нову родину та відчувати захист і турботу.

Окупанти взялися за новонароджених

У червні так званий заступник голови окупаційної "ВГА", колаборант Кирило Стремоусов заявив, що на Херсонщині всі діти, народжені після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство РФ.

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Стремоусов додав, що на російські паспорти в області нібито "ажіотажний попит", а люди "масово стоять у чергах".

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова вигадала спосіб допомогти Збройним силам України – вона пропонує на вулиці всім охочим зіграти з нею за благодійний внесок, який вона надішле військовим. Також ми писали, як підтримати дитину, що отримала травму або ушкодження під час війни.