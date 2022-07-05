Украина вернула 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывозили в РФ

Многие из возвращенных – дети-сироты

В Украине разрабатывают изменения в механизм усыновления детей во время военного положения. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com

В июне было возвращено 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на временно оккупированные территории (ВОТ) и в Россию.

Об этом сообщило в Faceboоk Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Возвращение детей

Большинство из возвращенных – это дети-сироты или лишенные родительской опеки.

"В настоящее время Минреинтеграции разработало специальный алгоритм – как вести себя, если вам стало известно о незаконном перемещении ребенка-сироты на ВОТ или в РФ", – говорится в сообщении.

Также правительство разрабатывает изменения в механизм усыновления детей во время военного положения, что поможет маленьким украинцам, потерявшим родителей, найти новую семью и чувствовать защиту и заботу.

Оккупанты взялись за новорожденных

В июне так называемый заместитель председателя оккупационной "ВГА", коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области все дети, рожденные после 24 февраля, автоматически будут получать гражданство РФ.

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Стремоусов добавил, что на российские паспорта в области якобы "ажиотажный спрос", а люди "массово стоят в очередях".

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Киеве 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова придумала способ помочь Вооруженным силам Украины – она предлагает на улице всем желающим сыграть с ней за благотворительный взнос, который она перешлет военным. Также мы писали, как поддержать ребенка, получившего травму или повреждение во время войны.