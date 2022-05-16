Україна vs РФ на Євробаченні: як росіян вчили ненавидіти

Сайт "Сьогодні" проаналізував гуманітарну війну, яку Росія розпочала проти України багато років тому. І допомогло у цьому... Євробачення. Результати голосувань на пісенному конкурсі чудово демонструють, як змінювалися відносини між нашими країнами у різні роки.

Російська пропаганда багато років вирощувала українофобію. / Фото: Колаж: Сьогодні

В цьому році Україна перемогла , а Росія була відсторонена . Але до цього майже 20 років обидві країни брали участь у Євробаченні, лише зрідка пропускаючи конкурс. Тільки голосували вони один за одного по-різному. І тут багато цікавих нюансів.

Як все починалося: Росія лише раз дала нам 12

Україна вперше виступила на Євробаченні 2003-го (Олександр Пономарьов, 14 місце) . І перші роки росіяни досить непогано оцінювали українців: як правило, давали 8-10 балів (2-3 місце). А одного разу (він же єдиний) відвалили "з панського плеча" максимальні 12 – Руслані з її "Дикими танцями" 2004-го.

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Руслана – перша та єдина з українських артистів, кого росіяни "удостоїли" максимальної оцінки на Євробаченні. Фото: eurovision.tv

Негативним винятком стали "Гринджоли" (2005), які отримали від РФ лише "двійку" – не сподобалася їм тоді наша "помаранчева революція".

Водночас Україна, яку наші сусіди здавна звинувачували у "русофобії", щедро обдаровувала Росію максимальними "10" та "12". Вищий бал РФ отримала від нас тричі – "Тату" та двічі Діма Білан.

Але після 2008-го лавочка прикрилася...

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Травля Вєрки Сердючки та пакість для Злати Огневич

Росіяни й у "нульових" не гребували влаштовувати підлості щодо України. І не лише на косі Тузла, а й на Євробаченні. Особливо коли відчували конкуренцію.

Мабуть, найгучнішим став скандал із Вєркою Данилковною Сердючкою. На російському ТБ 2007-го влаштували справжнє цькування українського артиста. У пісні "Лаша Тумбай" вони почули "Раша, гудбай" та звинуватили Андрія Данилка, а з ним і всю Україну у русофобії.

Як з'ясувалося пізніше, Сердючка тоді вважалася головним конкурентом гурту "Сєрєбро", тому росканалам було дано команду "фас!". Щоправда, не дуже допомогло: Україна посіла 2-е місце, а РФ – 3-тє…

Потім був яскравий епізод із Златою Огневич , яку у 2013-му букмекери називали однією з фавориток, як і росіянку Дарину Гаріпову.

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Злата Огневич на Євробаченні-2013

ЗМІ РФ провели колосальну роботу, щоб напередодні конкурсу обгадити Україну та її учасницю (хоча при владі тоді був "дружній" Янукович). У підсумку Росія дала Огневич найменшу оцінку – 1. Але їх це знову не врятувало: Злата тоді зайняла 3 місце, а росіянка – 5-те…

Як бачимо, навіть у гуманітарних війнах вони примудрялися знаходити "Чорнобаївку".

Хто голосував за Україну та за кого голосували ми

Про те, що рівень українофобії росіян завжди був вищим, ніж русофобії з боку українців, свідчать прості цифри статистики голосів Євробачення.

За всі роки участі у конкурсі Україна дала Росії значно більше балів. На жаль, ми їм дали навіть більше, ніж будь-якій іншій країні.

ТОП-5 країн, за які голосувала Україна*

Росія – 120 балів Азербайджан – 94 Молдова – 71 Франція – 53 Швеція – 52

При цьому Росія не входить навіть до п'ятірки тих, хто підтримував Україну на Євробаченні.

ТОП-5 країн, які голосували за Україну*

Польща – 132 бали Молдова – 127 Білорусь – 126 Азербайджан – 122 Ізраїль – 115

* Ми спеціально не враховували результати 2022-го, оскільки цього конкурсу Росії не було. І, сподіваємося, більше не буде.