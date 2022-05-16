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Україна vs РФ на Євробаченні: як росіян вчили ненавидіти

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Олексій Сисоєв Олексій Сисоєв Креативний лідер Segodnya.ua
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16 травня, 06:30
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Сайт "Сьогодні" проаналізував гуманітарну війну, яку Росія розпочала проти України багато років тому. І допомогло у цьому... Євробачення. Результати голосувань на пісенному конкурсі чудово демонструють, як змінювалися відносини між нашими країнами у різні роки.
Російська пропаганда багато років вирощувала українофобію.
Російська пропаганда багато років вирощувала українофобію. / Фото: Колаж: Сьогодні

В цьому році Україна перемогла , а Росія була відсторонена . Але до цього майже 20 років обидві країни брали участь у Євробаченні, лише зрідка пропускаючи конкурс. Тільки голосували вони один за одного по-різному. І тут багато цікавих нюансів.

Як все починалося: Росія лише раз дала нам 12

Україна вперше виступила на Євробаченні 2003-го (Олександр Пономарьов, 14 місце) . І перші роки росіяни досить непогано оцінювали українців: як правило, давали 8-10 балів (2-3 місце). А одного разу (він же єдиний) відвалили "з панського плеча" максимальні 12 – Руслані з її "Дикими танцями" 2004-го.

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Руслана – перша та єдина з українських артистів, кого росіяни "удостоїли" максимальної оцінки на Євробаченні. Фото: eurovision.tv
Руслана – перша та єдина з українських артистів, кого росіяни "удостоїли" максимальної оцінки на Євробаченні. Фото: eurovision.tv

Негативним винятком стали "Гринджоли" (2005), які отримали від РФ лише "двійку" – не сподобалася їм тоді наша "помаранчева революція".

Водночас Україна, яку наші сусіди здавна звинувачували у "русофобії", щедро обдаровувала Росію максимальними "10" та "12". Вищий бал РФ отримала від нас тричі – "Тату" та двічі Діма Білан.

Але після 2008-го лавочка прикрилася...

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Травля Вєрки Сердючки та пакість для Злати Огневич

Росіяни й у "нульових" не гребували влаштовувати підлості щодо України. І не лише на косі Тузла, а й на Євробаченні. Особливо коли відчували конкуренцію.

Мабуть, найгучнішим став скандал із Вєркою Данилковною Сердючкою. На російському ТБ 2007-го влаштували справжнє цькування українського артиста. У пісні "Лаша Тумбай" вони почули "Раша, гудбай" та звинуватили Андрія Данилка, а з ним і всю Україну у русофобії.
Як з'ясувалося пізніше, Сердючка тоді вважалася головним конкурентом гурту "Сєрєбро", тому росканалам було дано команду "фас!". Щоправда, не дуже допомогло: Україна посіла 2-е місце, а РФ – 3-тє…

Потім був яскравий епізод із Златою Огневич , яку у 2013-му букмекери називали однією з фавориток, як і росіянку Дарину Гаріпову.

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Злата Огневич на Євробаченні-2013
Злата Огневич на Євробаченні-2013

ЗМІ РФ провели колосальну роботу, щоб напередодні конкурсу обгадити Україну та її учасницю (хоча при владі тоді був "дружній" Янукович). У підсумку Росія дала Огневич найменшу оцінку – 1. Але їх це знову не врятувало: Злата тоді зайняла 3 місце, а росіянка – 5-те…

Як бачимо, навіть у гуманітарних війнах вони примудрялися знаходити "Чорнобаївку".

Хто голосував за Україну та за кого голосували ми

Про те, що рівень українофобії росіян завжди був вищим, ніж русофобії з боку українців, свідчать прості цифри статистики голосів Євробачення.
За всі роки участі у конкурсі Україна дала Росії значно більше балів. На жаль, ми їм дали навіть більше, ніж будь-якій іншій країні.

ТОП-5 країн, за які голосувала Україна*

  1. Росія – 120 балів
  2. Азербайджан – 94
  3. Молдова – 71
  4. Франція – 53
  5. Швеція – 52

При цьому Росія не входить навіть до п'ятірки тих, хто підтримував Україну на Євробаченні.

ТОП-5 країн, які голосували за Україну*

  1. Польща – 132 бали
  2. Молдова – 127
  3. Білорусь – 126
  4. Азербайджан – 122
  5. Ізраїль – 115

* Ми спеціально не враховували результати 2022-го, оскільки цього конкурсу Росії не було. І, сподіваємося, більше не буде.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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