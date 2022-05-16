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Украина vs РФ на Евровидении: как россиян учили ненавидеть

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Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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16 мая, 06:30
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Сайт "Сегодня" проанализировал гуманитарную войну, которую Россия начала против Украины много лет назад. И помогло в этом… Евровидение. Результаты голосований на песенном конкурсе отлично демонстрируют, как менялись отношения между нашими странами в разные годы.
Российская пропаганда много лет взращивала украинофобию.
Российская пропаганда много лет взращивала украинофобию. / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году Украина победила, а Россия была отстранена. Но до этого почти 20 лет обе страны регулярно участвовали в Евровидении, лишь изредка пропуская конкурс. Только вот голосовали они друг за друга по-разному. И здесь много любопытных нюансов.

Как все начиналось: Россия только раз дала нам 12

Украина впервые выступила на Евровидении в 2003-м (Александр Пономарев, 14 место). И первые годы россияне довольно неплохо оценивали наших: как правило, давали 8-10 баллов (2-3 место). А один раз (он же единственный) отвалили "с барского плеча" максимальные 12 – Руслане с ее "Дикими танцами" в 2004-м.

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Руслана – первая и единственная из украинских артистов, кого россияне "удостоили" максимальной оценки на Евровидении. Фото: eurovision.tv
Руслана – первая и единственная из украинских артистов, кого россияне "удостоили" максимальной оценки на Евровидении. Фото: eurovision.tv / Фото: eurovision.tv

Исключением стали "Грынджолы" (2005), получившие от РФ всего лишь "двойку" – не понравилась им тогда наша "оранжевая революция".
В то же время Украина, которую наши соседи издавна обвиняли в "русофобии", щедро одаривала Россию максимальными "10" и "12". Высший балл РФ получила от нас трижды – "Тату" и дважды Дима Билан.

Но после 2008-го лавочка прикрылась…

Травля Верки Сердючки и пакость для Златы Огневич

Россияне и в "нулевых" не гнушались устраивать подлости в отношении Украины. И не только на косе Тузла, но и на Евровидении. Особенно, когда чувствовали конкуренцию.

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Пожалуй, самым громким стал скандал с Веркой Данилковной Сердючкой. На российском ТВ в 2007-м устроили настоящую травлю украинского артиста. В песне "Лаша Тумбай" они услышали "Раша, гудбай" и обвинили Андрея Данилко, а с ним и всю Украину в русофобии.
Как выяснилось позже, Сердючка тогда считалась главным конкурентом группы "Серебро", поэтому росканалам была дана команда "фас!". Правда, не очень помогло: Украина заняла 2-е место, а РФ – 3-е…

Затем был яркий эпизод со Златой Огневич, которую в 2013-м букмекеры называли одной из фавориток, как и россиянку Дарину Гарипову.

Злата Огневич на Евровидении-2013
Злата Огневич на Евровидении-2013

СМИ РФ проделали колоссальную работу, чтобы накануне конкурса обгадить Украину и ее участницу (хотя при власти тогда был "дружественный" Янукович). В итоге Россия дала Огневич наименьшую оценку – 1. Но их это снова не спасло: Злата тогда заняла 3-е место, а россиянка – 5-е…

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Как видим, даже в гуманитарных войнах они умудрялись находить "Чернобаевку".

Кто голосовал за Украину и за кого голосовали мы

О том, что уровень украинофобии россиян всегда была выше, чем русофобии со стороны украинцев, говорят простые цифры статистики голосов Евровидения.
За все годы участия в конкурсе Украина дала России значительно больше баллов. К сожалению, мы им дали больше, чем любой другой стране.

ТОП-5 стран, за которые голосовала Украина*

  1. Россия – 120 баллов
  2. Азербайджан – 94
  3. Молдова – 71
  4. Франция – 53
  5. Швеция – 52

При этом Россия не входит даже в пятерку тех, кто поддерживал Украину на Евровидении.

ТОП-5 стран, которые голосовали за Украину*

  1. Польша – 132 балла
  2. Молдова – 127
  3. Беларусь – 126
  4. Азербайджан – 122
  5. Израиль – 115

*Мы специально не учитывали результаты 2022-го, так как в этом конкурсе России не было.

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Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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