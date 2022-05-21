Україні – танки та гаубиці, а Росії – енергетичне ембарго. Цитати лідерів 21 травня

Глава представництва ЄС в Україні підняв прапор над куполом Верховної Ради

Антоніу Кошту, Андерс Фог Расмуссен та Анка Фельдгузен - підтримують Україну / Колаж "Сегодня"

Лідери західних країн висловлюються на підтримку вступу України до Європейського Союзу .

Сайт "Сьогодні" зібрав головні цитати 21 травня.

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Підтримка

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошту, який побував з візитом в Україні, пообіцяв усіляку підтримку нашій країні.

"Ми вже направили військову підтримку – спочатку нелетальну, потім летальна в рамках тих запитів, як направляла Україна у рамках наших можливостей. Що стосується конкретних запитів, ми зараз перевіряємо наявність своїх ресурсів... Все, що ми зможемо надати Україні, буде надано", – сказав високий гість.

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловив упевненість, що наша країна буде у ЄС.

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"Підтримка українського членства серед населення ЄС зростає, і це дає мені підстави, що люди в Європі не дадуть урядам забути про Україну", – відзначив Маасікас, який 21 травня був присутній на церемонії підняття прапора ЄС біля будівлі Верховної Ради.

Віце-прем'єр та міністр фінансів Канади Христя Фріланд хоче покарати міжнародного злочинця Володимира Путіна.

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"Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за їх незаконну війну і забезпечити, щоб Україна мала ресурси, необхідні для перемоги", – повідомила канадський міністр.

Німеччина

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію нинішньої влади Німеччини щодо санкцій проти Росії.

"Звичайно, Німеччина сильно залежить від імпорту російського газу, але я думаю, що чітка позиція федерального уряду змінила б всю динаміку в Україні. Нам потрібне німецьке лідерство. Звичайно, енергетичне ембарго матиме свою ціну. Але, порівняно з ціною затяжної війни, ця ціна була б невеликою", – сказав Андерс Фог Расмуссен.

Водночас, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен запевнила, що підтримка нашій країні буде.

"Україна може покластися на підтримку Німеччини, зокрема, через постачання протитанкових гранатометів і мін, гаубиць, танків та іншої військової техніки. Рада, що українські солдати навчаються в Німеччині користуватися новою зброєю" , – сказала Анка Фельдгузен.

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