Украине – танки и гаубицы, а России – энергетическое эмбарго. Цитаты лидеров 21 мая

Глава представительства ЕС в Украине поднял флаг над куполом Верховной Рады

Антониу Кошту, Андерс Фог Расмуссен и Анка Фельдгузен - поддерживают Украину / Коллаж "Сегодня"

Лидеры западных стран высказываются в поддержку вступления Украины в Европейский Союз.

Сайт "Сегодня" собрал главные цитаты 21 мая.

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Поддержка

Побывавший с визитом в Украине премьер-министр Португалии Антониу Кошту пообещал всяческую поддержку нашей стране.

"Мы уже направили военную поддержку – сначала нелетальную, потом летальную в рамках тех запросов, как направляла Украина в рамках наших возможностей. Что касается конкретных запросов, мы сейчас проверяем наличие своих ресурсов... Все, что мы сможем предоставить Украине, будет предоставлено", – сказал высокий гость.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас высказал уверенность, что наша страна будет в ЕС.

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"Поддержка украинского членства среди населения ЕС растет, и это дает мне основания, что люди в Европе не дадут правительствам забыть об Украине", – отметил Маасикас, который 21 мая присутствовал на церемонии поднятия флага ЕС у здания Верховной Рады.

Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд хочет наказать международного преступника Владимира Путина.

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"Мы будем продолжать работать над тем, чтобы привлечь Путина и его сторонников к ответственности за их незаконную войну и обеспечить Украину, чтобы были ресурсы, необходимые для победы", – сообщила канадский министр.

Германия

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию нынешних властей Германии по отношению к санкциям против России.

"Конечно Германия сильно зависит от импорта российского газа, но я думаю, что четкая позиция федерального правительства изменила бы всю динамику в Украине. Нам нужно германское лидерство. Конечно, энергетическое эмбарго будет иметь свою цену. Но по сравнению с ценой затяжной войны эта цена была бы небольшой", – сказал Андерс Фог Расмуссен.

В то же время посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что поддержка нашей стране будет.

"Украина может положиться на поддержку Германии, в частности через поставки противотанковых гранатометов и мин, гаубиц, танков и другой военной техники. Рада, что украинские солдаты учатся в Германии пользоваться новым оружием", – сказала Анка Фельдгузен.

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