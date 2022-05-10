Українці, яка облила посла РФ фарбою у Варшаві, надходять загрози розправи

Посла Андрєєва, який 9 травня вирішив покласти квіти на цвинтарі радянських воїнів у Варшаві, облила українка – Ірина Земляна. В інтерв'ю "Сьогодні" вона повідомила, що її персональні дані вже виклали у Мережу та погрожують розправою. А також розповіла, як готувалася акція та чим саме обливали посла.
Акція мала символічний характер
"Наразі всі мої персональні дані "злиті" у відкритий доступ у російських пабликах. Там закликають фізично розправитися зі мною. На мене відбувається атака ботів у всіх соцмережах. Наприклад, за ніч я отримала близько 700 повідомлень у Telegram, серед яких є погрози", – розповіла Ірина Земляна.
Ірина – активіст, медіаексперт, співробітник Інституту масової інформації. Сайт інституту нині перебуває під потужною ddos-атакою. Голова ІМІ Оксана Романюк пов'язує це саме з акцією на польському цвинтарі. Але найбільше зараз в ІМІ побоюються за життя Ірини.
В антипутінських акціях Ірина Земляна бере участь не вперше. Загрози від рашистів отримували ще в Україні. Саме це змусило її виїхати з країни під час активної фази вторгнення Росії.
Планувалося, що акція на польському цвинтарі матиме символічний характер. Власне так воно й сталося.
"Приблизно за місяць ми дізналися, що вони (представники російського посольства. – Авт.) покладатимуть квіти. Ми обговорили плани, обговорили те, що маємо вилити на себе кров. Все це трималося у таємниці. Ми хотіли показати, що кров українців була і на його руках, а покладати квіти з його боку – це є абсолютним цинізмом", – розповідає Ірина Земляна в інтерв'ю "Сьогодні".
Ірина Земляна додає, що планів обливати саме посла не було. Він стояв дуже близько, і на нього потрапила ця штучна кров.
Як усе сталося
Про це ж повідомляє український журналіст Женя Клімакін, який був на акції і вів стрім. Посла Андрєєва з вінком у руках зустріли на цвинтарі польські та українські активісти. Йому не давали пройти до могил та скандували: "Фашисти!", "Злочінці" та "Путін х@йло".
Якоїсь миті у кадрі з'явилася Ірина. Вона сама облила себе фарбою, частина потрапила на посла. Потім хтось інший хлюпнув фарбу безпосередньо Андрєєву в обличчя.
Лише буряковий сік
Після того, що сталося, активістку затримали польські правоохоронці. Це було затримання буквально у прямому ефірі. Ірина давала коментар українським ЗМІ та повідомила, що до неї прийшла поліція. Потім вона сказала, що її відводять у невідомому напрямку.
Проте поліція, з'ясувавши обставини справи, за словами Ірини Земляної, її невдовзі відпустила. Раніше "Сьогодні" повідомило, що офіційна влада Польщі вкрай стримано відреагувала на інцидент з російським послом.
Земляна повідомила, що здоров'ю посла ніщо не загрожує. "Це був просто буряковий сік", – сказала Ірина.
«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»