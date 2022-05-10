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Українці, яка облила посла РФ фарбою у Варшаві, надходять загрози розправи

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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10 травня, 16:10
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"Сьогодні" поспілкувалося з Іриною Земляною, яку після акції на цвинтарі радянських воїнів затримала поліція
Відразу після інциденту з послом Росії Ірина Земляна стала отримувати загрози на свою адресу. Її персональні дані виклали у Мережу
Відразу після інциденту з послом Росії Ірина Земляна стала отримувати загрози на свою адресу. Її персональні дані виклали у Мережу / Фото: Колаж: Сьогодні

Посла Андрєєва, який 9 травня вирішив покласти квіти на цвинтарі радянських воїнів у Варшаві, облила українка – Ірина Земляна. В інтерв'ю "Сьогодні" вона повідомила, що її персональні дані вже виклали у Мережу та погрожують розправою. А також розповіла, як готувалася акція та чим саме обливали посла.

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Ірина Земляна – медіаексперт та громадський активіст
Ірина Земляна – медіаексперт та громадський активіст

Акція мала символічний характер

"Наразі всі мої персональні дані "злиті" у відкритий доступ у російських пабликах. Там закликають фізично розправитися зі мною. На мене відбувається атака ботів у всіх соцмережах. Наприклад, за ніч я отримала близько 700 повідомлень у Telegram, серед яких є погрози", – розповіла Ірина Земляна.

Ірина – активіст, медіаексперт, співробітник Інституту масової інформації. Сайт інституту нині перебуває під потужною ddos-атакою. Голова ІМІ Оксана Романюк пов'язує це саме з акцією на польському цвинтарі. Але найбільше зараз в ІМІ побоюються за життя Ірини.

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В антипутінських акціях Ірина Земляна бере участь не вперше. Загрози від рашистів отримували ще в Україні. Саме це змусило її виїхати з країни під час активної фази вторгнення Росії.

Планувалося, що акція на польському цвинтарі матиме символічний характер. Власне так воно й сталося.

"Приблизно за місяць ми дізналися, що вони (представники російського посольства. – Авт.) покладатимуть квіти. Ми обговорили плани, обговорили те, що маємо вилити на себе кров. Все це трималося у таємниці. Ми хотіли показати, що кров українців була і на його руках, а покладати квіти з його боку – це є абсолютним цинізмом", – розповідає Ірина Земляна в інтерв'ю "Сьогодні".

Ірина Земляна додає, що планів обливати саме посла не було. Він стояв дуже близько, і на нього потрапила ця штучна кров.

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Як усе сталося

Про це ж повідомляє український журналіст Женя Клімакін, який був на акції і вів стрім. Посла Андрєєва з вінком у руках зустріли на цвинтарі польські та українські активісти. Йому не давали пройти до могил та скандували: "Фашисти!", "Злочінці" та "Путін х@йло".

Якоїсь миті у кадрі з'явилася Ірина. Вона сама облила себе фарбою, частина потрапила на посла. Потім хтось інший хлюпнув фарбу безпосередньо Андрєєву в обличчя.

Лише буряковий сік

Після того, що сталося, активістку затримали польські правоохоронці. Це було затримання буквально у прямому ефірі. Ірина давала коментар українським ЗМІ та повідомила, що до неї прийшла поліція. Потім вона сказала, що її відводять у невідомому напрямку.

Ірина Земляна поїхала з України під час активної фази вторгнення, оскільки побоювалася за своє життя через загрози, що надійшли від рашистів.
Ірина Земляна поїхала з України під час активної фази вторгнення, оскільки побоювалася за своє життя через загрози, що надійшли від рашистів.

Проте поліція, з'ясувавши обставини справи, за словами Ірини Земляної, її невдовзі відпустила. Раніше "Сьогодні" повідомило, що офіційна влада Польщі вкрай стримано відреагувала на інцидент з російським послом.

Земляна повідомила, що здоров'ю посла ніщо не загрожує. "Це був просто буряковий сік", – сказала Ірина.

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