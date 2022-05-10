Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Украинке, облившей посла РФ краской в Варшаве, поступают угрозы расправы

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 16:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Сегодня" пообщалось с Ириной Земляной, которую после акции на кладбище советских воинов задержала полиция
Сразу после инцидента с послом рф Ирина Земляная стала получать угрозы в свой адрес. Ее персональные данные выложили в Сеть
Сразу после инцидента с послом рф Ирина Земляная стала получать угрозы в свой адрес. Ее персональные данные выложили в Сеть / Фото: Коллаж: Сегодня

Посла Андреева, который 9 мая решил возложить цветы на кладбище советских воинов в Варшаве, облила украинка – Ирина Земляная. В интервью "Сегодня" она сообщила, что ее персональные данные уже выложили в Ссеть и угрожают расправой. А также рассказала, как готовилась акция и чем именно обливали посла.

Реклама

Ирина Земляная – медиаэксперт и общественный активист
Ирина Земляная – медиаэксперт и общественный активист

Акция носила символический характер

"Сейчас все мои персональные данные "слиты" в открытый доступ в российских пабликах. Там призывают физически расправиться со мной. На меня совершается атака ботов во всех соцсетях. Например, за ночь я получила около 700 сообщений в Telegram, среди которых есть угрозы", – рассказала нам Ирина Земляная.

Ирина – активист, медиа-эксперт, сотрудник Института массовой информации. Сайт института сейчас находится под мощной ddos-атакой. Глава ИМИ Оксана Романюк связывает это именно с акцией на польском кладбище. Но более всего сейчас в ИМИ опасаются за жизнь Ирины.

Реклама

В антипутинских акциях Ирина Земляная участвует не впервые. Угрозы от рашистов получала еще в Украине. Именно это заставило ее выехать из страны во время активной фазы вторжения России.

Планировалось, что акция на польском кладбище будет носить символический характер. Собственно так оно и вышло.

"Приблизительно за месяц мы узнали, что они (представители российского посольства. – Авт.) будут возлагать цветы. Мы обсудили планы, обговорили то, что должны вылить на себя кровь. Все это держалось в тайне. Мы хотели показать, что кровь украинцев была и на его руках, а возлагать цветы с его стороны – это выглядит абсолютным цинизмом", – рассказывает Ирина Земляная в интервью "Сегодня".

Ирина Земляная добавляет, что планов обливать именно посла – не было. Он стоял очень близко, и на него попала эта искусственная кровь.

Реклама

Как все произошло

О том же сообщает украинский журналист Женя Климакин, который был на акции и вел стрим. Посла Андреева с венком в руках встретили на кладбище польские и украинские активисты. Ему не давали пройти к могилам и скандировали: "Фашисты!", "Злочінці" и "Путин х@йло".

В какой-то момент в кадре появилась Ирина. Она сама облила себя краской, часть попала на посла. Потом кто-то другой плеснул краску непосредственно Андрееву в лицо.

Всего лишь свекольный сок

После произошедшего активистку задержали польские правоохранители. Это было задержание буквально в прямом эфире. Ирина давала комментарий украинским СМИ и сообщила, что к ней пришла полиция. Затем она сказала, что ее уводят в неизвестном направлении.

Ирина Земляная уехала из Украины во время активной фазы вторжения, поскольку опасалась за свою жизнь из-за поступавших от рашистов угроз
Ирина Земляная уехала из Украины во время активной фазы вторжения, поскольку опасалась за свою жизнь из-за поступавших от рашистов угроз

Однако полиция, выяснив обстоятельства дела, по словам Ирины Земляной, ее вскоре отпустила. Ранее "Сегодня" сообщило, что официальные власти Польши крайне сдержанно отреагировали на инцидент с российским послом.

Земляная сообщила "Сегодня", что здоровью посла ничто не угрожает. "Это был просто свекольный сок", – сказала Ирина.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 10 мая
1
Личный состав 26000
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 158
Вертолеты
4
Танки 1170
Танки
5
ББМ 2808
ББМ
6
Артиллерия 519
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1980
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31812.86

Binance Coin (BNB)

325.53

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

82.8

Theta (THETA)

1.89

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять