Українська військова техніка ремонтуватиметься у Болгарії

Про що домовився президент України із болгарським прем'єр-міністром

Болгарський прем'єр Кирило Петков на Банковій / Колаж "Сьогодні"

28 квітня у воюючій Україні побував із робочим візитом прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков. Після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським було заявлено, що Болгарія береться ремонтувати українську військову техніку, а також готова через свої порти відправляти покупцям українське зерно.

Про це було заявлено під час спільної пресконференції політиків, що транслювалася Офісом президента України.

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"Ми провели змістовні переговори. Ми домовилися налагодити ремонт української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України. Для нас дуже важливі терміни, оскільки Україна веде війну щодня. Ми дуже детально обговорили співпрацю в енергетичній сфері. Україна готова постачати електроенергію до Болгарії, ми також зацікавлені у диверсифікації газу у регіоні, у використанні можливостей трансбалканського газопроводу разом із болгарською стороною. Досягнуто домовленостей щодо налагодження транспортування сільськогосподарської продукції з України через чорноморський порт Варна" , – зазначив Зеленський.

Болгарія

Болгарський політик висловив всебічну підтримку Україні та підтвердив готовність ремонтувати нашу техніку ЗСУ навіть попри те, що у Москві це може комусь не сподобатися.

"Ми не вважаємо це ризиком для Болгарії. Ми сприймаємо те, що відбувається зараз в Україні, як безпосередньо загрозу демократії. Хто вважає себе частиною вільного світу, має стояти поряд з Україною. Це питання моралі та етики, як має робити цивілізований світ. Усі мають вибір, з ким бути. Це питання вашого майбутнього. Ніхто із сусідів не повинен нічого диктувати та вдаватися до агресії. А те, що зараз відбувається у 2022 році в Європі – це взагалі неприпустимо. І це не можна терпіти. Болгарія повністю підтримує Україну", – резюмував Кирило Петков.

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