Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Українські біженці знімають відео англійською мовою, щоб збирати гроші для ЗСУ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 12:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомі спортсмени, актори та лікарі закликають надати фінансову підтримку військовим, які захищають Україну та Європу
Українські біженці збирають гроші для військових. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські біженці збирають гроші для військових. Фото: колаж "Сьогодні"

З 24 лютого, коли армія Росія вторглася в Україну , понад 1,7 мільйона людей залишили країну. Сотні тисяч громадян перемістилися на захід України. Багато хто з біженців допомагає тим, хто залишився в зоні бойових дій і збирає гроші для українських військових та бійців територіальної оборони.

Відомі українські актори, спортсмени та лікарі, які були змушені покинути свої будинки, почали масово записувати відеоролики, в яких англійською мовою звертаються до міжнародної спільноти, інформують про трагічні події в Україні та закликають надати фінансову підтримку Збройним Силам України, які захищають від російських окупантів не лише Україну, а й усю Європу.

Реклама

Я завжди віддавала все, щоб першим перейти фінішну пряму. Я біжу і віддаю все знову зараз, коли Росія нападає на мою країну. Але цього разу для того, щоб захистити сина від жаху війни. Мені не потрібна допомога. Я сильна і сама можу захистити свого сина. Але прошу всіх, хто дивиться це відео, підтримати українську армію", – заявила в одному з роликів українська актриса та тріатлоністка, учасниця Олімпійських ігор 2008, 2012 та 2016 року Юлія Єлістратова.

Вона також висловила впевненість, що Путін не планує зупинятись на захопленні України.

"Не вірите що Путін піде далі за Україну? Ми теж не вірили в його напад. Допоможіть Україні сьогодні. І тоді завтра не треба буде просити про допомогу", – сказала Єлістратова.

Реклама

Відомий лікар-косметолог Світлана Сокуренко також закликала до надання допомоги військовим.

"Я лікар-косметолог із Києва. Я звикла робити людей красивими і бачити їх задоволені та щасливі особи у моєму салоні краси. Але задоволених та щасливих осіб у Києві більше немає. І може бути мого салону краси більше не існує. Як більше немає мого будинку Але війна йде. Є російські загарбники. Сотні зруйнованих будинків, тисячі вбитих і сотні тисяч постраждалих", – розповіла вона.

Реклама

Сокуренко додала, що допомагає біженцям заради усмішок на їхніх обличчях.

"Намагаюся знайти усміхнені обличчя. Ось чому я допомагаю біженцям. Я їх дуже добре розумію, бо вони залишилися без даху над головою як і я. І я не бажаю нікому та будь-якій західній країні мати такий досвід, як втрата будинку, роботи, життя Якщо ви не хочете опинитися в такій ситуації, ви повинні допомогти українській армії прямо зараз. Як тільки вона зараз стоїть між вами та шаленим тираном Путіним", – наголосила Сокуренко.

Як повідомляв сайт "Сьогодні" раніше, до списку ТОП-5 країн, за даними Державної прикордонної служби, куди виїхали українці після вторгнення Росії в Україну , увійшли Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Молдова. Австрія – ще одне популярний напрямок серед українців.

Дізнайтесь також, як емігрувати до Польщі та чому офіційний статус біженця – це не найкраща ідея.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
Світ душить РФ санкціями
Усі санкції
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Перша медична допомога
Допоможи!
Мер говорить
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Фінанс-дайджест
Більше новин
Рупори Кремля
Путіністи 🤬
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Паралімпіада-2022. Медалі
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Китай КитайCN
10
9
13
32
2
flag Канада КанадаCA
7
2
7
16
3
flag Україна УкраїнаUA
6
8
5
19
4
flag Франція ФранціяFR
4
1
2
7
5
flag Австрія АвстріяAT
3
3
1
7
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39112.56

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2591.61

Litecoin (LTC)

101.22

Ripple (XRP)

0.73

Купити криптовалюту
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Комаровський в темі
Як уникнути радіоактивного зараження під час аварії на АЕС
Запитай у лікаря

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти