Українським дітям загрожує голод через війну — Денісова

Омбудсмен закликала розслідувати злочини Росії в Україні

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В Україні з 3,2 млн дітей, що залишилися у своїх домівках, близько 1,6 млн дітей ризикують жити на межі голоду та зіткнутися з ризиком нестачі їжі через війну. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, цитуючи дані ЮНІСЕФу.

На сьогодні внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 навчальних закладів, 87 з них зруйновано повністю.

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"Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням права дітей України на життя та безпеку, гарантовані Гаазькими та Женевськими конвенціями та Конвенцією ООН про права дитини. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасниками ОБСЄ відповідно до московського механізму врахувати ці факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності та порушення прав дітей РФ в Україні", – заявила Денісова.

Омбудсмен закликала міжнародних партнерів закрити небо над Україною та надати зброю для боротьби з країною-агресором РФ.

Загинуло 186 дітей

Станом на ранок 12 квітня за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 186 (+3 за добу) дітей та постраждало 344 дитини (+2 за добу).

Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії, зазначила вона. Денісова розповіла про останні випадки загибелі дітей від рук російських військових.

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Внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в Маріуполі загинула півторарічна дівчинка.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території села Гавронщина Бучанського району Київської області, було виявлено розстріляний цивільний автомобіль. Поруч було поховано тіла п'яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.

На Київщині виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряда.

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