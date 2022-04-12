Украинским детям грозит голод из-за войны — Денисова

Омбудсмен призвала расследовать преступления России в Украине

Денисова высказалась о нарушении прав украинских детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине из 3,2 млн детей, оставшихся в своих домах, около 1,6 млн рискуют жить на грани голода и столкнуться с риском нехватки пищи из-за войны. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, цитируя данные ЮНИСЕФ.

На сегодняшний день в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, 87 из них разрушены полностью.

Реклама

"Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением права детей Украины на жизнь и безопасность, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями и Конвенцией ООН о правах ребенка. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности и нарушения прав детей РФ в Украине", — заявила Денисова.

Омбудсмен призвала международных партнеров закрыть небо над Украиной и предоставить оружие для борьбы со страной-агрессором РФ.

Погибли 186 детей

По состоянию на утро 12 апреля по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 186 (+3 за сутки) детей и пострадали 344 ребенка (+2 за сутки).

Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, отметила она. Денисова рассказала о последних случаях гибели детей от рук российских военных.

Реклама

В результате обстрела российскими войсками жилого дома в Мариуполе погибла полуторагодовалая девочка.

В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории села Гавронщина Бучанского района Киевской области, обнаружен расстрелянный гражданский автомобиль. Рядом были похоронены тела пяти человек, среди которых два ребенка 1 и 14 лет.

В Киевской области обнаружено тело 5-летнего ребенка с множественными телесными повреждениями, полученными в результате разрыва артиллерийского снаряда.

Читайте также: