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Укргідрометцентр попередив українців про різку зміну погоди

Олексій Логінов Олексій Логінов
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21 червня, 14:17
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В деяких областях температура повітря впаде одразу на 10 градусів
В Україну прийде зовсім не літо.
В Україну прийде зовсім не літо. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 22 червня обіцяє слабкі дощі з грозами майже в усіх областях. Синоптики Укргідрометцентру зазначають, що денна температура в нашій країні помітно знизиться, а вночі в середньому буде 10-19 градусів. Водночас у Києві в середу вдень прогнозують 17-19 градусів вище нуля, а також слабкий дощ із грозою.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 22 червня

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 22 червня у західних областях нічна температура становитиме 10-13 градусів, вдень буде вже не так спекотно – 19-27 градусів. Опади очікуються у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях. У Львівській області буде мінлива хмарність, а в Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій – ясна погода. Вітер північно-західний, 7-12 м/сек.

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У південних областях України вночі до 14-19 градусів. Вдень в Одеській та Херсонській областях буде мінлива хмарність, 23-26 градусів вище нуля, Миколаївській та Запорізькій – слабкі дощі з грозами, 22-25 градусів. У Криму – 24-26 градусів, очікується слабкий дощ із грозою. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У центрі нічна температура становитиме 11-15 градусів, вдень у Черкаській, Кропивницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях стовпчики термометрів складатимуть 17-23 градуси вище нуля. Очікуються слабкі дощі з грозами, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У північних та східних областях уночі буде 11-17 тепла, вдень – 17-25 градусів. Синоптики обіцяють слабкі дощі з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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У Києві 22 червня нічна температура становитиме 11-13 градусів, вдень – 17-19 градусів нижче нуля. Слабкий дощ із грозою, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Фото – Укргідрометцентр.
Фото – Укргідрометцентр.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про прогноз магнітних бур на червень.

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Загинув, рятуючи побратима… Віктор Головко - старший лейтенант спецпідрозділу “Омега”, в якому прослужив 9 років, брав участь в АТО… Разом з підлеглими знищив два загони російського десанту під Києвом. Отримавши поранення, не кинув непритомного товариша на полі бою, витяг його до евакуаційного автомобіля. Але ворожий постріл з РПГ знищив машину… Герой України. Посмертно.

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