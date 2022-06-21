Укргидрометцентр предупредил украинцев о резком изменении погоды

В некоторых областях температура воздуха упадет сразу на 10 градусов

В Украину придет совсем не лето. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 22 июня обещает слабые дожди с грозами почти во всех областях. Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что дневная температура в нашей стране заметно снизится, а ночью в среднем будет 10-19 градусов. В то же время в Киеве в среду днем прогнозируют 17-19 градусов выше нуля, а также слабый дождь с грозой.

Какая будет погода в Украине и Киеве завтра, 22 июня

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 22 июня в западных областях ночная температура будет составлять 10-13 градусов, днем будет уже не так жарко – 19-27 градусов. Осадки ожидаются в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой областях. Во Львовской области переменная облачность, а в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой – ясная погода. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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В южных областях Украины ночью до 14-19 градусов. Днем в Одесской и Херсонской областях переменная облачность, 23-26 градусов выше нуля, Николаевской и Запорожской – слабые дожди с грозами, 22-25 градусов. В Крыму – 24-26 градусов, ожидается слабый дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В центре ночная температура будет составлять 11-15 градусов, днем в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской и Днепропетровской областях столбики термометров будут составлять 17-23 градуса выше нуля. Ожидаются дожди с грозами, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В северных и восточных областях ночью будет 11-17 тепла, днем – 17-25 градусов. Синоптики сулят слабые дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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В Киеве 22 июня ночная температура составит 11-13 градусов, днем – 17-19 градусов ниже нуля. Возможен дождь с грозой, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Фото – Укргидрометцентр.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о прогнозе магнитных бурь на июнь.