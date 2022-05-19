"Побачимося!" Замкомандира "Азова" зробив важливу заяву з "Азовсталі" (відео)

За словами Святослава Паламаря, він досі перебуває на території заводу

Святослав Паламар звернувся до українців із "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що його командування досі пребуває на території "Азовсталі" в Маріуполі. До того ж евакуція з порятунку військовослужбовців триває.

Відповідне звернення Паламаря опублікував Telegram-канал "Сьогодні".

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"Сьогодні 85-й день війни. Я та командування знаходимося на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталі якої я не розголошуватиму. Дякуємо всьому світу, дякую Україні за підтримку. Побачимося!" – сказав заступник командира полку "Азов".

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. Вночі проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

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