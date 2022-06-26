Лікарі борються за життя маленької дівчинки, пораненої після обстрілу Києва (фото)

Постраждалу від обстрілу у Шевченківському районі Києва дівчинку прооперували

Під час обстрілів Києва постраждала дитина. Фото: колаж "Сьогодні"

Після ракетного обстрілу Києва вранці 26 червня дівчинку з мінно-вибуховими травмами середнього ступеня важкості доправили до лікарні "Охматдит".

У лікарні розповіли про її стан.

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"Дитина отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку у Києві. Рятівники дістали дитину з-під завалів та доправили в НДСЛ "Охматдит". Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Спеціалісти Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиття та садна. Дівчинці була надана висококваліфікована медична допомога. Дитину прооперували, зараз вона знаходиться в стабільному стані. Її життю нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні.

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Подробиці обстрілу

Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетних ударів було завдано по Шевченківському району столиці. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Радник голови МВС Геращенко повідомив, що ракета в Києві влучила у дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів, рятувальники борються з вогнем. Місце трагедії оточене поліцією.

За повідомленнями, по столиці випустили 14 ракет, мешканці чули 4 вибухи у Києві.

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Крім того, у ЗСУ розповіли, звідки і чим РФ вдарила по Києву. За словами джерела, Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 з регіону Каспійського моря.

Раніше ми повідомляли, що друга ракета під час обстрілу Києва влучила у дитсадок.

Також нагадаємо, Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Києві: одна з постраждалих – громадянка РФ.