У Бородянці з-під завалів дістали 26 загиблих – Венедіктова

У звільненій Бородянці під завалами двох будинків виявили 26 загиблих. Жертв ще може бути дуже багато.
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.
За її словами, у Бородянці лише під завалами двох будинків виявили 26 тіл.
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Венедіктова додала, що селище бомбили авіацією, тому цивільних жертв дуже багато.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв хаотично розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що люди були беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки 14 років.
- Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що Бородянка після окупації — це найжахливіше, що він бачив. Зараз у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які розбирають завали.
- Буча та Ірпінь, в яких відбувалися масові зґвалтування, тортури та вбивства мирних жителів, виявилися не найжахливішими місцями Київської області, що потрапили під окупацію російських військ. Значно страшніша ситуація в селищі Бородянка, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.