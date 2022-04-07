В Бородянке из-под завалов достали 26 погибших – Венедиктова

В освобожденной Бородянке под завалами двух домов обнаружили 26 погибших. Жертв еще может быть очень много.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.
По ее словам, в Бородянке только под завалами двух домов обнаружили 26 тел.
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Венедиктова добавила, что поселок бомбили авиацией, потому гражданских жертв очень много.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что Бородянка после оккупации — это самое ужасное, что он видел. Сейчас в поселке работают спасатели и правоохранители, разбирающие завалы.
- Буча и Ирпень, в которых происходили массовые изнасилования, пытки и убийства мирных жителей, оказались не самыми ужасными местами Киевской области, попавшими под оккупацию российских войск. Гораздо страшнее ситуация в поселке Бородянка, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.