В центрі Одеси демонтували захисне укріплення проти окупантів (фото)

Також в Одесі обмежили час комендантської години

В Одесі демонтували захисне укріплення / Фото: Колаж: Сьогодні

В центрі Одеси комунальники почали розбирати укріплення, встановлені на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідне фото оприлюднив Telegram-канал "Офіційні новини Одеси".

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"В центральній частині міста комунальними службами проводиться демонтаж конструкцій, встановлених у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня в Одесі та області розпорядженням начальника обласної військової адміністрації Максима Марченка скоротили комендантську годину – тепер вона триває з 23:00 до 05:00.

Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області

РФ завдала ракетного удару по Одеській області вранці 30 травня. Атаці піддався непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків.

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Також зенітним підрозділом оперативного командування "Південь" була знищена одна ворожа крилата ракета типу "Х", яка була випущена російським стратегічним бомбардувальником із акваторії Чорного моря по Одеській області.