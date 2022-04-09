На Чернігівщині люди скаржаться на продаж гуманітарки – їм відповів глава ОВА

У Чернігівській області гуманітарна допомога перебуває на складах і лунає за цільовим призначенням, адресно або через перевірених волонтерів. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова ОВ В'ячеслав Чаус.
За його словами, йому на електронну пошту надходило багато скарг, що гуманітарну допомогу, яка направлена для населення, продають за гроші.
"Я дуже багато коментарів читаю у Facebook з приводу якихось її продажів. Дав свою "електронку", отримав учора десятки звернень, кілька з них уже пропрацювали, інші віддали в роботу. Але ще раз повторюся: "гуманітарка", яка надходить на склади Чернігівської області, лунає за цільовим призначенням або перевіреними волонтерами, які майже 50 днів годували місто Чернігів і область або ми безпосередньо розвозимо через громади. Тому будь-які фейкові інформації, що щось продається, не на це реагуватиму", – сказав він.
Також Чаус попросив повідомляти йому факти продажу гуманітарки з фото/відео, а не турбувати, що нібито хтось там сказав.
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"Якщо у вас є факти, що хтось завіз "гуманітарку" і її продає, будь ласка, на мою електронну адресу – надсилайте фото, відео, відпрацьовуватимемо. Держпродслужба працює і працювала щодня надсилає мені моніторинг цін на основні продукти харчування. Працює і "Нацполіція. Тільки факти, а не "де хтось", тому що це відволікає від основної роботи", – резюмував він.
Яка ситуація із гуманітаркою в Україні
- У Львівській області затримали виконувача обов'язків голови одного з міст, який вимагав із волонтера 100 тисяч гривень за гуманітарну допомогу , яку передала Фінляндія
- За запитом начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула Фонд Вадима Новинського надав фінансову допомогу у розмірі 17,5 млн гривень для забезпечення стабільного життя у Кривому Розі в умовах воєнного стану.
- Центр гуманітарної місії Групи "Метінвест" у Запоріжжі прийняв вже 1700 тонн допомоги для українців постраждалих від війни. Його було створено на базі підприємства "Запоріжсталь".
- Фонд Ріната Ахметова та Група ДПЕК передали громадам Дніпропетровської та Запорізької областей майже 8 тонн гуманітарної допомоги , зокрема, харчові продукти та ліки.
- Після повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".
- 20 тисяч продуктових наборів передали до Шевченківського, Печерського та Оболонського територіальних центрів соцзахисту міста Києва.