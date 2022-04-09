На Чернігівщині люди скаржаться на продаж гуманітарки – їм відповів глава ОВА

Надходить інформація про те, що гуманітарку продають, Чаус закликав повідомляти про такі факти з доказами.

Голова ОВА В'ячеслав Чаус розповів, як ситуація в регіоні з гуманітарною допомогою / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області гуманітарна допомога перебуває на складах і лунає за цільовим призначенням, адресно або через перевірених волонтерів. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова ОВ В'ячеслав Чаус.

За його словами, йому на електронну пошту надходило багато скарг, що гуманітарну допомогу, яка направлена для населення, продають за гроші.

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"Я дуже багато коментарів читаю у Facebook з приводу якихось її продажів. Дав свою "електронку", отримав учора десятки звернень, кілька з них уже пропрацювали, інші віддали в роботу. Але ще раз повторюся: "гуманітарка", яка надходить на склади Чернігівської області, лунає за цільовим призначенням або перевіреними волонтерами, які майже 50 днів годували місто Чернігів і область або ми безпосередньо розвозимо через громади. Тому будь-які фейкові інформації, що щось продається, не на це реагуватиму", – сказав він.

Також Чаус попросив повідомляти йому факти продажу гуманітарки з фото/відео, а не турбувати, що нібито хтось там сказав.

"Якщо у вас є факти, що хтось завіз "гуманітарку" і її продає, будь ласка, на мою електронну адресу – надсилайте фото, відео, відпрацьовуватимемо. Держпродслужба працює і працювала щодня надсилає мені моніторинг цін на основні продукти харчування. Працює і "Нацполіція. Тільки факти, а не "де хтось", тому що це відволікає від основної роботи", – резюмував він.

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