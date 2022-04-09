В Черниговской области люди жалуются на продажу гуманитарки – им ответил глава ОВА

В Черниговской области гуманитарная помощь находится на складах и раздается по целевому назначению, адресно или же только через проверенных волонтеров. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, ему на электронную почту приходило много жалоб, что гуманитарную помощь, которая направлена для населения, продают за деньги.
"Я очень много комментариев читаю в Facebook по поводу каких-то ее продаж. Дал свою "электронку", получил вчера десятки обращений, несколько из них уже проработали, другие отдали в работу. Но еще раз повторюсь: "гуманитарная", которая поступает на склады Черниговской области, раздается по целевому назначению или проверенным волонтерам, почти 50 дней кормившим город Чернигов и область или мы напрямую развозим через общины. Поэтому какие-либо фейковые информации, что-то продающееся, не буду на это реагировать", – сказал он.
Также Чаус попросил сообщать ему факты продажи гуманитарки с фото/видео, а не беспокоить что якобы кто-то там сказал.
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"Если у вас есть факты, что кто-то завез "гуманитарку" и ее продает, пожалуйста, по моему электронному адресу – присылайте фото, видео, будем отрабатывать. Госпродслужба работает и работала ежедневно присылает мне мониторинг цен на основные продукты питания. Работает и Нацполиция. Только факты, а не "где кто-то", потому что это отвлекает от основной работы", – резюмировал он.
Какая ситуация с гуманитаркой в Украине
- Во Львовской области задержали исполняющего обязанности главы одного из городов, который требовал с волонтера 100 тысяч гривен за гуманитарную помощь, которую передала Финляндия.
- По запросу начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула Фонд Вадима Новинского предоставил финансовую помощь в размере 17,5 млн гривен для обеспечения стабильной жизни в Кривом Роге в условиях военного положения.
- Центр гуманитарной миссии Группы "Метинвест" в Запорожье принял уже 1700 тонн помощи для украинцев, пострадавших от войны. Он был создан на базе предприятия "Запорожсталь".
- Фонд Рината Ахметова и Группа ДТЭК передали общинам Днепропетровской и Запорожской области почти 8 тонн гуманитарной помощи, в частности, пищевые продукты и лекарства.
- После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизни".
- 20 тысяч продуктовых наборов передали в Шевченковский, Печерский и Оболонский территориальные центры соцзащиты города Киева.