В Енергодарі колишній депутат ОПЗЖ – колаборант підпалив готель через проблеми з фізикою

Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу

Ексдепутат від ОПЗЖ та його призначений заступник не впоралися з напругою в готельному комплексі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі сталася пожежа в окупованому російськими військами готельному комплексі "Сосновий бор".

Про це в Telegram повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Що сталося

"Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Енергодар під час виїзду 18.05.2022 ліквідовано пожежу в окупованому орками готельному комплексі "Сосновий бор", – написав він.

Як стало відомо, колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик та його призначений заступник з Макіївки під час переобладнання готельного комплексу на свою резиденцію не впоралися з напругою. В одному з приміщень сталася пожежа.

"Необережне поводження з вогнем та недотримання правил пожежної безпеки може призвести до трагічних випадків, несумісних із життям. Особливо це актуально під час війни", – заявив Орлов.

Нагадаємо, в РФ 17 травня сталося займання на атомному підводному човні К-3 "Ленінський комсомол". Це було під час робіт на Кронштадському морському заводі. За попередньою інформацією, потерпілих немає.

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