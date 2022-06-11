В Еврокомиссии прояснили ситуацию со статусом кандидата в ЕС для Украины

Европейская комиссия до конца следующей недели завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня на пресс-конференции в Киеве по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Интерфакс-Украина".
"Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемый вывод для стран-членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим неустанно, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца на следующей неделе", – сказала фон дер Ляйен.
Стоит отметить, что это уже второй визит главы Еврокомиссии в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ. 8 апреля она также побывала в столице и официально передала президенту Владимиру Зеленскому специальный опросник, необходимый для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
Путь Украины в Евросоюз
Как известно, Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.
Ожидается, что Европейская комиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины уже в июне.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Перед этим Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"