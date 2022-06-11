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В Еврокомиссии прояснили ситуацию со статусом кандидата в ЕС для Украины

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 июня, 17:22
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Урсула фон дер Ляйен провела с Владимиром Зеленским переговоры по евроинтеграции
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский дали пресс-конференцию по результатам переговоров
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский дали пресс-конференцию по результатам переговоров / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия до конца следующей недели завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня на пресс-конференции в Киеве по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Интерфакс-Украина".

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"Европейская комиссия готовит свои рекомендации, так называемый вывод для стран-членов ЕС. Мы день и ночь работали над этой оценкой. Я пообещала вам в апреле, что мы будем работать над этим неустанно, и наши обсуждения позволят нам завершить эту работу до конца на следующей неделе", – сказала фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен провела с Владимиром Зеленским переговоры
Урсула фон дер Ляйен провела с Владимиром Зеленским переговоры / Фото: Официальный сайт президента Украины

Стоит отметить, что это уже второй визит главы Еврокомиссии в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ. 8 апреля она также побывала в столице и официально передала президенту Владимиру Зеленскому специальный опросник, необходимый для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Путь Украины в Евросоюз

Как известно, Украина официально начала евроинтеграционный процесс. Все лидеры государств и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" нашей стране. Следующее слово – за Еврокомиссией.

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Ожидается, что Европейская комиссия примет окончательное решение о статусе кандидата Украины уже в июне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. Перед этим Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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