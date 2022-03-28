У Генічеську окупанти почали видавати "пенсії" рублями

Люди отримують готівку на руки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Генічеську почали виплачувати "пенсію" місцевим жителям у рублях.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Яка ситуація

"Після укладання списків минулого тижня почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у міняйл, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні. Але нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати, це пришвидшить нашу перемогу", – написав депутат.

Ситуація в Генічеську

24 лютого до Генічеська увійшли війська РФ. Росія контролює частину Херсонської області. Російські військові стоять на Каховській ГЕС та контролюють переправи через Північно-Кримський канал.

6 березня мешканці тимчасово окупованого міста вийшли на мітинг проти російських військових.

12 березня у тимчасово окупованому Генічеську пішли у відставку міський голова та його заступники. Вони повідомили, що їх поставили в такі умови, коли вони не можуть працювати та виконувати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування.

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Нагадаємо, у Генічеську містяни виступають категорично проти російської окупації. Вночі було спалено військкомат, захоплений окупантами, в якому вони розміщалися.

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