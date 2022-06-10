У Генштабі назвали найуспішніший у боротьбі з ворогом напрямок

Україна продовжує протистояти російському військовому вторгненню та нищити ворога. За минулу добу РФ втратила 200 солдатів, 11 танків та іншу військову техніку. У Генштабі розповіли про втрати російської армії від початку повномасштабної війни.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно склали:
- особового складу — близько about 31900 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1409 (+11) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) одиниць,
- артилерійських систем – 712 (+1) одиниці,
- РСЗВ — 222 (+9) одиниці,
- засоби ППО — 97 (+1) одиниць,
- літаків – 212 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 178 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 572 (+10) одиниці,
- крилаті ракети — 125 (+0) одиниць,
- кораблі /катери — 13 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2438 (+17) одиниць,
- спеціальна техніка — 54 (+1) одиниці.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Росіяни відмовляються воювати
Незважаючи на примусові заходи, що проводяться командуванням окупаційних військ, і надалі фіксуються відмови від участі у бойових діях підрозділів, укомплектованих примусово мобілізованим особовим складом із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу в повному складі відмовився від участі у бойових діях.
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