В Генштабе назвали самое успешное в борьбе с врагом направление

Военные отчитались о потерях врага

ВСУ продолжают бить россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает противостоять российскому военному вторжению и уничтожать врага. За прошедшие сутки РФ потеряла 200 солдат, 11 танков и другую военную технику. В Генштабе рассказали о потерях российской армии с начала полномасштабной войны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили:

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личного состава — около about 31900 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 1409 (+11) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) единиц,

артиллерийских систем – 712 (+1) единицы,

РСЗО – 222 (+9) единицы,

средства ПВО – 97 (+1) единиц,

самолетов – 212 (+0) единиц,

вертолетов – 178 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10) единицы,

крылатые ракеты – 125 (+0) единиц,

корабли /катера – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17) единиц,

специальная техника – 54 (+1) единицы.

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

Россияне отказываются воевать

Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

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