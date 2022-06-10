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В Генштабе назвали самое успешное в борьбе с врагом направление

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 июня, 09:00
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Военные отчитались о потерях врага
ВСУ продолжают бить россиян
ВСУ продолжают бить россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает противостоять российскому военному вторжению и уничтожать врага. За прошедшие сутки РФ потеряла 200 солдат, 11 танков и другую военную технику. В Генштабе рассказали о потерях российской армии с начала полномасштабной войны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава — около about 31900 (+200) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1409 (+11) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) единиц,
  • артиллерийских систем – 712 (+1) единицы,
  • РСЗО – 222 (+9) единицы,
  • средства ПВО – 97 (+1) единиц,
  • самолетов – 212 (+0) единиц,
  • вертолетов – 178 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10) единицы,
  • крылатые ракеты – 125 (+0) единиц,
  • корабли /катера – 13 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2438 (+17) единиц,
  • специальная техника – 54 (+1) единицы.

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

Россияне отказываются воевать

Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях.

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Данные на 08:30 10 июня
1
Личный состав 31900
Личный состав
2
Танки 1409
Танки
3
ББМ 3450
ББМ
4
Артиллерия 712
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 222
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 572
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2438
Транспорт
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Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
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