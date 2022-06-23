У Генштабі розповіли, скільки ворогів та техніки "відмінусували" за добу

ЗСУ вже ліквідували 34 430 російських військових

Генштаб оприлюднив зведення про втрати окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдяки зусиллям ЗСУ, минулої доби російська армія втратила 200 військових, також було знищено понад 20 одиниць техніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу України на сторінці у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1504 (+8) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3632 (+18) од.,

артилерійських систем – 756 (+4) од.,

РСЗВ – 240 (+1) од.,

засобів ППО – 99 (+0) од.,

літаків – 216 (+0) од.,

гелікоптерів – 183 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од.,

крилатих ракет – 137 (+0) од.,

кораблів / катерів – 14 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5) од.,

спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 червня.