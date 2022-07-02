У Генштабі ЗСУ розповіли, де окупанти вже бояться виходити без бронежилетів

Загарбники їздять лише на броньованих машинах

Російські загарбники бояться людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Херсонській області російські окупанти бояться не лише Збройних сил України, а й навіть мирних жителів. Тому по регіону вони пересуваються з охороною і на броньованих машинах. Також загарбники ходять у бронежилетах.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Так, окупанти та їхні посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема на Херсонщині.

Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах.

"Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

В ОК "Південь" пояснили, що може нашкодити контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

Збройні сили України просуваються на півдні та посувають російських окупантів. Однак подробиць контрнаступу в Херсонській області оголошувати наразі не можна. Це може зашкодити операції ЗСУ. Таку заяву на брифінгу зробила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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Вона повідомила, що окупанти змушені облаштовувати запасні рубежі. Періодично загарбники намагаються повернутися і атакують. Ворог застосовує тактику авіаційних та ракетних ударів у глибокий тил. Одна з причин – відсутність успіхів на суходолі.

Гуменюк пояснила, що обговорення контрнаступу в Херсонській області зашкодило просуванню українських військ.

"Тому саме ці занадто радісні й передчасні повідомлення дуже недоречні в такий час, коли триває військова операція", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що операція триває на відкритій степовій місцевості, яка дуже складна для ведення відкритих боїв. Крім того, українська сторона наразі не має потужної артилерії, яка була б такою далекобійною, як у ворога.

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"Для того, щоб нам прозвітувати про якісь суттєві досягнення, нам треба дуже далеко відігнати ворога, щоб він не накривав наші позиції. Тому ще раз звертаюсь до всіх можновладців, до всіх публічних особистостей: не поспішайте поперед військового командування, дайте військовим зробити свою роботу", – закликала речниця.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти здійснили парні гелікоптерні нальоти на підрозділи ЗСУ в Херсонській області. У такий спосіб загарбники намагалися повернути контроль над населеними пунктами, які щойно відбили українські військові у ході контрнаступу.

Крім того, військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади Збройних сил України провели успішний наступ у Херсонській області. Зокрема, воїни відбили в окупантів село Потьомкине.