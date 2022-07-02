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В Генштабе ВСУ рассказали, где оккупанты уже боятся выходить без бронежилетов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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2 июля, 07:56
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Захватчики ездят только на бронированных машинах
Российские захватчики боятся людей. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские захватчики боятся людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области российские оккупанты боятся не только Вооруженных сил Украины, но и даже мирных жителей. Поэтому по региону они передвигаются с охраной и на бронированных машинах. Также захватчики ходят в бронежилетах.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Так, оккупанты и их сообщники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской области.

Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах.

"Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление", – отметили в Генштабе ВСУ.

В ОК "Юг" объяснили, что может навредить контрнаступлению ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины продвигаются на юге и оттесняют российских оккупантов. Однако подробностей контрнаступления в Херсонской области объявлять пока нельзя. Это может навредить операции ВСУ. Такое заявление на брифинге сделала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Она сообщила, что оккупанты вынуждены обустраивать запасные рубежи. Периодически захватчики пытаются вернуться и атакуют. Враг использует тактику авиационных и ракетных ударов в глубокий тыл. Одна из причин – отсутствие успехов на суше.

Гуменюк объяснила, что обсуждение контрнаступления в Херсонской области навредило продвижению украинских войск.

"Поэтому именно эти слишком радостные и преждевременные сообщения очень неуместны в то время, когда идет военная операция", – отметила она.

Гуменюк добавила, что операция продолжается на открытой степной местности, очень сложной для ведения открытых боев. Кроме того, у украинской стороны пока нет мощной артиллерии, которая была бы такой же дальнобойной, как у врага.

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"Для того, чтобы нам отчитаться о каких-то существенных достижениях, нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрывал наши позиции. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем чиновникам, ко всем публичным личностям: не спешите вперед военного командования, дайте военным сделать свою работу", – призвала спикер.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты совершили парные вертолетные налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые только что отбили украинские военные в ходе контрнаступления.

Кроме того, военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады Вооруженных сил Украины провели успешное наступление в Херсонской области. В частности, воины отбили у оккупантов село Потемкино.

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